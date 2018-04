Tieto säkrar upp för offentliga kunder

Konsultjätten Tieto har i veckan gjort ytterligare ett svenskt förvärv. Det är säkerhetstjänstebolaget Nsec, med cirka 30 medarbetare och huvudkontor i Stockholm, som nu blir en del av Tieto. Förvärvet ska främst utöka Tietos kapacitet inom outsourcade it-säkerhetsrelaterade tjänster och produkter.

En viktig komponent som pekas ut är att Tieto ska kunna erbjuda ett Security Operations Center med placering i Sverige, vilket ses som en nyckelfaktor för många kunder inom offentlig sektor.

– Vi är en ledande nordisk it-säkerhetspartner, med målet att förenkla våra kunders digitala tjänster genom flexibla och transparenta cybersäkerhetsmiljöer för olika branscher. Med sina erfarna och kompetenta säkerhetsspecialister är Nsec en pålitlig partner med stabila kundrelationer inom både privat och offentlig sektor. Med denna affär kan vi vidareutveckla Tietos säkerhetserbjudande och tjänsteportfölj i Sverige, säger Markus Melin, chef för Security Services på Tieto.

– Det är en spännande möjlighet för samtliga inblandade. Den ökande medvetenheten om säkerhet som en möjliggörare för affärer, den snabbt föränderliga hotbilden samt nya dataskyddsbestämmelser medför att en leverantör ständigt måste ligga i framkant av utvecklingen. Med Nsec kommer Tieto att knyta till sig kompetens dedikerad till ändamålet sedan före millennieskiftet och vi är stolta över att utmärka oss som ledare inom svensk cybersäkerhet. Tieto och NSEC kompletterar varandra på ett unikt sätt, vilket ger våra kunder en efterfrågad blandning av global skala och lokal expertis, säger Nsecs vd Kent Magnusson.

Sigma shoppar Lundadesign

Sigmas designhus Sigma Connectivity köper Lundinova, som beskrivs som ett Lundabaserat produktutvecklingsföretag inom elektronik, mjukvara och systemdesign. Bolaget är, som namnet antyder, baserat i Lund och har runt 30 anställda. Deras konstruktioner finns idag i produkter inom exempelvis medtech, elfordon, IoT, cleantech, industri och mobiltelefoni.

– Lundinova är ett konsultföretag med gott rykte, kompetent personal och goda kundrelationer. Vi fortsätter att driva Lundinova som ett självständigt dotterbolag till Sigma Connectivity under namnet Sigma Lundinova, säger Björn Lundqvist, vd på Sigma Connectivity.

– Sigma Connectivitys utveckling har varit imponerande och vi känner stor samhörighet med dem på många plan. Vi arbetar båda med avancerad produktutveckling för viktiga svenska kunder men dessutom har de ett flertal världsledande techföretag på kundlistan. Sigma Connectivitys större projekt, omfattande tekniska labb och specialistkunnande stärker oss och vårt erbjudande inom den växande marknaden för sakernas internet, säger Lundinovas vd Marcus Weibull.

Seqr blir Glase

I december 2017 förvärvade Glase Fintech betalbolaget Seqr Group, och dess betalningsapp för mobiler, Seqr. Nu byter företaget och appen namn till Glase. Produkten och dess funktioner förblir dock oförändrade.

– Vår förvandling började med förvärvet av Seqr. Vi byter nu namn till Glase för att skapa en ännu mer spännande, användarvänlig och relevant konsumentprodukt för vardagsbruk. På Glase är vi innovatörer och vi vill att hela vår varumärkesidentitet ska avspegla det och att den nya produkten ska genomsyras av våra kärnvärden som är pålitlig, fri, enkel och innovativ, säger Glase Fintechs vd Peter Fredell.

Ivanti köper RES

Mjukvaruföretaget Ivantis förvärv av kollegan RES börjar nu ta sig uttryck även på den svenska marknaden. Ivanti, som levererar lösningar för både slutanvändarens upplevelse och företagets säkerhet, ska nu för första gången ge sig in i Norden med organisationer för sälj, marknad och teknik i både Sverige, Norge och Danmark. Det är Niels Billekop, tidigare Nordenchef på RES, som ska leda satsningen.

– RES har en historia av att arbeta nära sina kunder och Ivanti har genom åren byggt upp en relativt stor kundbas i Norden. Genom förvärvet av RES har Ivanti skapat en stark plattform och vill tillsammans med partners växa i hela Norden. Vi kommer även att kunna leverera till nordiska kunder med globala verksamheter. Den portfölj av lösningar och produkter som vi sitter på tror jag är relevant för en rad kunder i vitt skilda branscher, säger han om satsningen.

Genom förvärvet av RES ser sig nu Ivanti som marknadsledande på en rad områden som bland annat Context Awareness, Endpoint Management och Patching. Och man uppger att kunderna nu får ännu bättre lösningar för skydd mot it-attacker, ransomware och andra brister i it-säkerheten.

– Vi har nu en unik möjlighet att erbjuda våra existerande kunder nya lösningar inom säkerhet, Endpoint Managent, Asset Management, Service Management och Identity Management. Med detta breda sortiment, förväntar vi oss att dubbla omsättningen på de nordiska marknaderna under 2018, säger Niels Billekop.

Knowit säkrar marint

Knowit Dataunit och FMV har sedan flera år ett samarbete kring systemlösningar inom försvarssektorn. Nu får konsultbolaget ett utökat åtagande med leverans av ett command & control-system för den svenska marinen, Neptun C2.

Neptun C2 bygger på Knowit Dataunits it-säkerhetsplattform Triton och utvecklas i samarbete med den finländska samarbetspartnern Navielektro. Neptun C2 består av mjukvara, hårdvara i ett nätverk. Värdet på den nya ordern ligger runt 80 miljoner kronor.

– Vi är stolta över att ha tagit hem det här uppdraget och ser fram emot att få fortsätta utveckla tekniska lösningar inom försvarssektorn. FMV är en strategiskt viktig kund för oss, där vi får möjlighet att bidra till en viktig samhällsfunktion. Affären innebär också ett antal nyanställningar av medarbetare, säger Mats Thorstenson, vd på Knowit Dataunit.

Minisensorn ska noteras

Det svenska bolaget JonDeTech, som har utvecklat en IP-sensor för kontaktlös mätning av temperaturer och värmeflöden samt närvarodetektion, siktar nu på att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Det beräknas ske under andra kvartalet och i samband med det genomförs även en nyemission som förväntas inbringa högst 30 miljoner kronor före emissionskostnader. JonDeTech tog i mars förra året in cirka 48 miljoner kronor från en grupp investerare.

– Vi har redan en stark kassa, men vill accelerera teknikutveckling, tillväxt och marknadsföring på främst den asiatiska marknaden eftersom vi ser en stor potential att där ta en ledande position med vår innovativa sensor. En notering ger dessutom en likviditet i aktien som gynnar alla befintliga aktieägare och en möjlighet för nya investerare att bli delägare i svensk spjutspetsteknik för en stor global marknad, säger Robert Ekström, vd på JonDeTech.

Lundabolag tar skalp i Malaysia

Lundabolaget GWS Production har fått i uppdrag att förbättra säkerheten för alla som arbetar utanför Malaysias kust. Det är Acasia Communications, en strategisk allians av sju stora telekomföretag, som ska förbättra innehållet i en befintlig applikation som gör det möjligt för sjöfarten att rapportera eller begära katastrofhjälp direkt från relevanta myndigheter. Det långsiktiga målet uppges vara att implementera den här applikationen för sjöfarten i hela Sydostasien.

GWS avtal är en pilotstudie över två år och gäller 20 000 nya användare med potential att växa upp till 300 000. Totalt är kontraktet värt 550 000 MYR, ungefär 1,2 miljoner kronor.

– Samarbetet med GWS visar hur framtidens säkerhetssystem kommer att se ut. Genom att utveckla denna unika app leder vi detta arbete, säger Azmal Yahya, vd på Acasia.

– Det stärker vår position i Sydostasien och öppnar möjligheter till vidareutveckling i regionen. Avtalet visar också att Safeture är en mycket intressant tjänst som fungerar inom många olika affärsområden, säger Andreas Rodman, vd på GWS Production.