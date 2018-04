”Vi har en planerad takt med tre till fem förvärv per år”, sade Dustins nya vd Thomas Ekman nyligen till Computer Sweden. Och den takten ser ut att hållas. Idag presenterar man nämligen det senaste i raden av köpta bolag.

Den här gången handlar det om DAV Partner, som är specialiserat på AV-lösningar och videokonferenser inom offentlig sektor. Dustin beskriver förvärvet som ett komplement till JML System som förvärvades i höstas.

– Medan JML har små, medelstora samt stora företag som kunder så har DAV offentlig sektor, så de båda förvärven kompletterar varandra bra, säger Dustins informationschef Eva Ernfors.

DAV Partners huvudkontor ligger i Göteborg. Bolaget, som köps av Scandinavian Photo, omsatte 74 miljoner kronor under 2017 och har elva anställda. Även om det inte är ett gigantiskt förvärv är det en viktig del av Dustins tjänstesatsning.

Bolaget ska enligt planen konsolideras in i Dustin under maj och kommer att verka under eget namn tills vidare. Avtalet ska även vara villkorat av att vissa förutsättningar uppfylls. Hur mycket Dustin betalar vill man dock inte uppge.

– Det har vi kommit överens om att inte säga, konstaterar Eva Ernfors.

Är det främst Atea ni konkurrerar med när det gäller videokonferenser till offentlig sektor?

– Det finns flera konkurrenter, och många olika typer av system. Det handlar bland annat om specialiserade AV-företag medan det för JML kan handla om lokala spelare.

I dag finns det ju hur många möjligheter till videokonferens som helst. Är intresset fortfarande stort för att investera i dyra system?

– Det är en väldigt stor skillnad. Om du ska kunna se på skärmen och har bra ljud och om alla ska höra, inte bara de som sitter närmast så behöver du ett bra system. Vi ser att det är många som inte har haft videokonferenser innan som börjar leta efter det nu.