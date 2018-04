I slutet av 2013 tvingades Bengt Lundgren lämna Cygate efter elva år. Sedan tre år tillbaka tampas han mot sina gamla kollegor, och under det senaste året har han och det danskägda bolaget Conscia Netsafe, där han numera är vd, fått upp ångan rejält.

– Tiden går fort när man har kul. När jag kom hit var det ett konsultbolag, men nu har vi blivit en fullfjädrad systemintegratör, säger han om den första tiden på Ciscospecialisten.

Medan de första två åren var lite mer stampande blev det rejäl utdelning ifjol, då rakettillväxten, som Bengt Lundgren kallar den, plötsligt kom under det räkenskapsår som avslutades i september 2017, där den svenska omsättningen tokökade från 55 miljoner kronor till 193 miljoner.

– Vi har haft 350 procents tillväxt och en bra lönsamhet, konstaterar Conscia Netsafe-vd:n glatt och försöker ge en förklaring till lyftet.

– Vi har fått förtroende av riktigt många stora kunder. Vår inriktning är Ciscos största kunder. Det kan handla om några av de största bolagen i Sverige, men vi har även ett molnbolag med tio anställda, som köper hårdvara för 4–5 miljoner. Vi har även några av storbankerna som kunder.

Men det som framför allt är bolagets styrka är alltså expertisen kring sin i särklass största partner, där Conscia Netsafe har satsat stenhårt på att rekrytera de främsta Ciscoexperterna i landet. I takt med att Cisco breddat sig genom ett antal förvärv kräver det en hel del.

– Vi har fullt sjå med att hålla oss uppdaterade på allt Cisco gör. Idag är det mer än bara nätverk. Det är produkter inom säkerhet, datacenter och annan mjukvara. Vi satsar mycket på det, säger Bengt Lundgren.

Och expertis är så klart alltid bra, men det finns även tydliga risker med att helt fokusera sin verksamhet på en enda partner. Och speciellt om det är en partner som inte har rosat marknaden helt under de senaste åren.

– Jag brukar säga att ”if Cisco go down, we go down”. De har haft fyra besvärliga kvartal i rad, men nu under det senaste kvartalet växte de ganska bra. De har hittat sin roll i molnvärlden och kan leverera mycket av sin produktportfölj till molnbolag, och skapat olika tjänster. Så just nu känns det tryggare än någonsin, säger han och är övertygad om att Cisco kommer att ha en viktig roll framöver då det är det hybrida molnet som kommer att gälla.

– Det är en utopi att tro att stora bolag skulle lägga allt i ett moln. När började man tro att bankerna skulle skrota stordatorn? 1989? Hur ser det ut idag? Om du ska kunna digitalisera på stora företag så krävs det att ha rätt produkter i sitt datacenter och rätt motorvägar ut. It-infrastrukturen måste vara up to date. Annars funkar det inte.

Conscia Netsafes kamp om de största Ciscokunderna innebär att de framför allt har två konkurrenter i Sverige, Atea och Cygate. Och att få roffa åt sig affärer framför näsan på det bolag han verkade på i elva år, innan han fick sparken på grund av meningsskiljaktigheter av hur bolaget skulle utvecklas och vilken roll det skulle ha inom Teliakoncernen, är så klart lite extra kul.

– Ja, det är klart att det är, säger Bengt Lundgren, som är långt ifrån nöjd trots rakettillväxten.

– Vi har inte förlorat en enda affär till Atea eller Cygate sedan vi kom in på den svenska marknaden. Vi har vunnit många affärer och fler ska det bli. Det finns många som uppskattar våra experter.

Och när det gäller sortin på Cygate har han inga problem med att konstatera att han ville en sak och bolaget en annan.

– De har valt den vägen, att integrera sig mer med operatören. Det är svårt, det är inte särskilt många som har lyckats med det. Sista året på Cygate var vi oense om det mesta i styrelserummet, säger han och konstaterar att det är desto roligare nu.

– Här är det kul. Vi är 40 stycken. Jag känner alla och vet vad de är duktiga på. Det känns bra när söndagen kommer och det är roligt att gå till jobbet igen.

Att Bengt Lundgren dessutom har återförenats med ett antal gamla Cygatekollegor ser han som bonus, men han vill inte kalla det för att han är ute efter revansch.

– Det är absolut ingen vendetta mot Cygate på något sätt. Vi har inte jagat folk där. Om du är duktig på Cisco vill du så klart jobba med andra som är duktiga. Det gör att du blir bättre. Och när du anställer folk är det klart att det är lättare om jag redan känner personen och vet vad den går för.