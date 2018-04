Resan från att gå från klassisk licensförsäljning till att helt vara molnbaserad är en utmaning för de flesta mjukvarubolag. Och den ryggsäck som de gamla bolagen släpar på brukar anges som en stor fördel för de bolag som gärna kallar sig born in the cloud.

Det svenska mjukvarubolaget Medius, som jobbar med att automatisera företags fakturahantering, bestämde för ungefär fem år sedan att allt skulle upp i molnet. Och sakta men säkert har man närmat sig målet.

– Vi är nog ett av de första svenska mjukvarubolagen som har lyckats med transformeringen från on-premise till molnet. Vi är långt ifrån born in the cloud, utan vi har vårt arv, men idag är vi ett cloudbolag gällande så väl teknologi, produkt, affärsmodell, kundsyn och företagskultur, konstaterar vd Per Åkerberg nöjt.

Per Åkerberg anslöt till Medius för ganska exakt tre år sedan. Han kom närmast från fyra år på ett annat svenskt dokumenthanteringsbolag, Readsoft, som numera är uppslukat i Lexmark. Dessförinnan var han åtta år på Enea.

Beslutet om att bolaget skulle vara 100 procent molnbaserat togs dock redan innan Per Åkerberg började, 2013, och han är både stolt och imponerad av den resa som bolaget har gjort, även om den bara delvis är klar. Under resans gång har Medius även sålt av sin tidigare erp-konsultverksamhet, med ett 40-tal personer, till danska EG.

– Nu börjar vi närma oss grand finale. Förra året var 100 procent av nyförsäljningen cloud. Under 2016 var vi nära men då gjorde vi en on premise-affär, säger han.

Men ni har fortfarande den berömda ryggsäcken?

– Jag gillar inte att prata om ryggsäck. Vi har ett antal kunder som fortfarande är on-premise som vi jobbar med. Vi betar av dem så snabbt vi kan.

Hur lång tid kommer det ta, två år till?

– Ja, vi kommer nog inte helt ner till noll, men vi räknar med att den absoluta merparten av alla kunder använder våra cloudlösningar då.

Det har onekligen krävts en hel del tålamod från ägarna, riskkapitalbolaget Marlin Equity, som även är inne på en liknande molnresa med ett annat av sina bolag, Iptor, före detta IBS. Per Åkerberg säger att en omstuvning av affärsmodellen påverkar intäkterna rejält, inte minst på kort sikt. Och det brukar vara en av de svåraste utmaningarna, att man oftast till synes får bättre betalt för on premise-kunderna.

– Kortsiktigt gör vi ju det, men långsiktigt är en affärsmodell med prenumeration bättre för kunden. Du kanske får en topp på intäkterna med on premise, men långsiktigt ger prenumerationen mer stabila intäkter. Tillgänglighet, snabbhet och säkerhet är också viktiga orsaker till flytten.

Medius jobbar med två produkter, bolagets flaggskepp Medius Flow ligger numera på Microsofts Azure, medan den andra produkten Ascendo Invoice, som riktar sig till mindre företag, huserar i Ateas moln, ett moln som tidigare sköttes av det numera Ateaförvärvade bolaget Barret.

Och givetvis finns det även andra tekniska fördelar som ska underlätta för kunderna.

– När vi har kunder i molnet gör vi nya releaser varje månad och då kommer det alla till gagn samtidigt. Det blir betydligt lättare än om man ska åka ut till varje kund och skruva. Idag kan vi även plocka ut processrelaterad data ur systemet på ett helt annat sätt än tidigare och titta på olika kpi:er, och genom dessa hjälpa kunderna och ge råd kring deras fakturahantering, säger Per Åkerberg, som konstaterar att många kunder har en automatisering av fakturaflödet som ligger över 90 procent idag.

– Varken en ekononomi- eller it-chef vill ha långa implementationsprojekt utan man vill att kunderna ska kunna gå live snabbt. För tre år sedan tog det i snitt 100 arbetsdagar att implementera vårt system. Idag går det på 15–20 arbetsdagar, ibland ännu snabbare. Investeringen betalar sig väldigt snabbt och inte minst får man en spårbarhet som ger bra kontroll på betalningarna vilket är minst lika viktigt.

Medius uttalade ambition är att bli världens största leverantör av molnbaserad fakturaautomatisering. Det är en stor marknad som beräknas hantera 170 miljarder fakturor inom b2b varje år, och Per Åkerberg konstaterar också att det är en oerhört fragmenterad marknad, där många nordiska bolag ligger bra till.

– Readsoft var störst på marknaden ifjol, fast de hade mindre än en procents marknadsandel, säger han och nämner följande som de främsta konkurrenterna.

– Manuell fakturahantering är nog en av våra största konkurrenter. Sedan finns det exempelvis bolag som finska Basware, amerikanska Coupa, samt svenska Palette och Signup.