“Life is borious us make lion at condouther that with no“.

Det hävdar AI:n jag precis knåpat ihop bestämt.

Recurrent neural networks (RNN) är en kategori av artificiella neurala nätverk som kan användas i de fall där ordningsföljden av det man vill tolka eller återskapa har betydelse. I en nummerserie är till exempel ordningsföljden helt avgörande. Och i alla språk har ordningsföljden på bokstäverna betydelse. Som att skalperad inte betyder samma sak som ledarskap trots att båda orden innehåller samma bokstäver.

Ett RNN läser in en input (till exempel X) och genererar en output (till exempel Y) där Y beror av X, men också av vad nätverket vet om X sen tidigare. Som vilka mönster X brukar förekomma i.

För att experimentera med RNN har jag använt mig av Googles Tensorflow och kod från Github. Jag satte upp en AI som läser in textfiler och sedan genererar egna texter. Textfilen som jag använt som underlag till den här artikeln kommer från sajten Wisdomquotes. Den har rubriken ”300 life quotes that will change you (forever)” och innehåller alltså citat om livet som kommer förändra dig (för alltid).

Det AI-modellen gör är att analysera texterna för att se mönster som den sen försöker efterlikna, men utan att kopiera. Den tittar på ett tecken i taget och räknar ut sannolikheten för nästa tecken. Det är ungefär jämförbart med att du skulle få en bok med 300 citat på japanska och sen uppmanas att börja skriva ned egna, lika inspirerande citat. Det skulle vara rätt svårt för en människa. Omöjligt, skulle jag tippa på.

Min AI lyckades producera några citat som nästan hade kunnat passera som riktiga citat. Som: ”Life is a try” och “Life is love”. Ett par solnedgångar i bakgrunden på dem så är de ju klara att inspirera!

Andra citat blev mer tveksamma: ”Love is nics of ham”. Nics som i nätverkskort? Av skinka? Ja kanske kan det inspirera någon, men till vad?

Ibland hittade den på helt egna ord som i: ”When that everyshit as” och även i det ganska handfasta tipset: ”Go liming.”

Ibland känns det som att den har något viktigt att säga men inte lyckas göra sig förstådd: ”If you fail it; engr sowathesch.”

Och överlag är det som att få kärleksmeddelanden från någon som inte är helt nykter. Som: ”The lien what we such there is love onl tompom comnay so serioin I any ear.” Och ”Life is no food nevily is the ened stats you humun turut than things flaver.”

Även om det mest är en massa nonsens så blir jag imponerad. Av tekniken alltså. Att den med så lite data som 300 citat lyckas producera något som faktiskt påminner om något vettigt. Tänk vad den skulle kunna göra om den hade haft tillgång till riktigt stora mängder data! Då kanske den också hade kunnat skriva citat som förändrade oss (för alltid)!

Vad kan vi dra för slutsatser av det här då? En är att tekniken i det här fallet inte är det svåra, utan att använda den på ett smart sätt. (Men hallå! Utveckling ska inte vara teknikstyrd utan behovsstyrd, protesterar någon. Ja, verkligen. Fast det är ju inte fel att låta sig inspireras av teknikens möjligheter så länge man inte låter dess begränsningar styra, tycker jag.)

En annan slutsats är att ju mer förutsägbart något är, desto lättare kommer det vara att ersätta med artificiell intelligens. Så hur förutsägbar är du? Äter du olika frukost varje dag? Har du ibland mjölk i kaffet och ibland inte? Brukar du ta olika vägar till jobbet? Eller är det så att du i stort följer samma mönster? Så att om alla data om dig samlades in så skulle det gå att bygga något som imiterade dig hyfsat bra?

Alltså, jag skojar lite nu, men det jag tänker är att vi människor skulle kunna ta det här som en utmaning att bli lite mindre förutsägbara. Jag menar inte att alla ska börja bete sig helt random. Typ sätta byxorna på huvudet, hjula till affären och sno en banan som man sen äter på tvären med skalet på. Det kan bli lite väl stökigt. Men om fler utmanade sig själva i att testa nya saker, bryta mönster, ifrågasätta sina egna övertygelser och göra tvärtom oftare så tror jag att det skulle hända saker med vår kreativa förmåga. Och en ökad kreativ förmåga skapar bättre förutsättningar för innovation så att vi kan komma på de där riktigt smarta lösningarna för hur vi kan få ut maximal effekt av AI.

Så här är mina 3 tips för att öka din innovativa förmåga och minska risken att bli ersatt av en AI:

1.Experimentera med ny teknik.

2 Bli mindre förutsägbar.

... och nummer 3 som är en uppmaning från AI:n jag byggt:

3. Whop out in the world!