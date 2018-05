Hon tar över Netonnet

Netonnet har nu hittat ersättare till Susanne Ehnbåge, som valt att lämna hemelektronikvärlden för att istället bli vd på Lindex.

Det blir Susanne Holmström som tar över på Netonnet. Hon kommer närmast från rollen som privatmarknadschef på Trygg-Hansa och har dessförinnan haft flera ledande befattningar, bland annat tolv år inom Tele2. Hon tillträder senast den 1 oktober.

Susanne Holmström.

– Netonnet befinner sig mitt i en spännande fas där affärsutveckling, kundupplevelse samt investeringar i Netonnets ledare och medarbetare är i fokus, det är därför viktigt att vår nästa vd har alla de egenskaper som vi efterlyser för att leda arbetet och ta våra planer i mål. Susanne Holmström är en stark ledare med gedigen erfarenhet och kompetens, som brinner för kundupplevelse och digitalisering. Jag är övertygad om att Susannes ledarskap kommer att bidra till fortsatta framgångar för bolaget, säger styrelseordförande Roland Vejdemo.

– Netonnet är ett stabilt och kundfokuserat bolag med en stark företagskultur och en tydlig position på marknaden och det är otroligt inspirerande att få kliva in just nu. Hemelektronik är en spännande bransch i snabb utveckling och jag ser fram emot att vidareutveckla affären tillsammans med teamet på Netonnet, säger Susanne Holmström.

Byter Apoteket mot Kjell & Company

Eric Lundberg blir ny vd på pryl- och tillbehörskedjan Kjell & Company. Han kommer närmast från Apoteket, och har innan det varit marknadsdirektör på Plantagen samt marknadschef på Bauhaus och Lidl. Han tillträder sitt nya jobb under hösten.

Eric Lundberg.

– Jag brinner för detaljhandeln och ser med stor glädje fram emot att få bidra till Kjell & Companys fortsatta tillväxtresa. Hela detaljhandeln befinner sig i en spännande förändring med starkt fokus på digitalisering och nya kundbeteenden. Kjell & Company har en stark företagskultur, ett attraktivt kunderbjudande och en stark tillväxt i såväl butik som e-handel och är väl positionerade för att möta marknadens nya förväntningar och krav. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med mina nya kollegor framgångsrikt fortsätta utveckla Kjell & Companys kunderbjudande, säger Eric Lundberg.

– Vi är mycket glada över att ha kunnat rekrytera Eric Lundberg. Eric har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom handel och e-handel och kommer framgångsrikt tillsammans med övriga medarbetare fortsätta utveckla Kjell & Company på den fortsatta tillväxtresan som bolaget står inför, säger styrelseordförande Peter Möller.

Sogeti plockar ortschef från Evry

Konsultbolaget Sogeti har tillsatt Mattias Holmberg som ansvarig för företagets kontor i Jönköping och Skövde med totalt cirka 70 anställda. Han har varit i branschen i drygt 20 år i olika roller, i huvudsak inom ledning, försäljning, tjänsteutveckling och verksamhetsutveckling. Han kommer närmast från Evry och har framför allt stor erfarenhet inom infrastruktur och outsourcing.

– Jag tycker om att leda och att se både människor och affärer växa. Sogeti är ett stort företag med stora muskler både lokalt, nationellt och globalt som trots sin storlek har en platt organisation med korta beslutsvägar som genomsyras av entreprenörsskap och enkelhet. Man jobbar i framkant med den senaste tekniken och här finns en stark familjär stämning. Jag har verkligen känt mig hemma här från dag ett. Man har också ett starkt fokus på jämställdhet, vilket är en viktig faktor för att få balans i en traditionellt väldigt mansdominerad bransch, säger han om sitt nya uppdrag och konstaterar att rekrytering och affärsutveckling ligger högt upp på prioriteringslistan.

– Vi befinner oss i en expansiv region, med framåtlutade och innovativa företag och organisationer, varav vi har förmånen att jobba med många av dem. Vår kundbas ökar och vi lägger extra krut på våra lokala adelsmärken i form av expertis inom spännande områden som artificiell intelligens och kognitiva lösningar, där vi satsar extra mycket just nu, men också inom analytics, cloud, digitala lösningar, digital manufacturing och mjukvarutestning som dessutom är satsningsområden nationellt i Sverige och globalt.

Tieto har framtidens kvinnliga ledare

Ishtar Touailat, innovationschef på Tieto, har korats till Framtidens kvinnliga ledare 2018 av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Det är tolfte året i rad som organisationen rankar 75 kvinnliga chefer som ”gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap”. Utmärkelsen delades ut av finansminister Magdalena Andersson under en gala i Ledarnas hus i Stockholm.

– Det svenska samhället behöver nya chefer med en modern ledarstil. Vi ser i Ishtar Touailat en lyhörd, värdedriven och modig person med en oskattbar förmåga att såväl driva innovation som att se sina medarbetare. Ett sant ledarskap för framtiden, säger Ledarnas ordförande Annika Elias.

Juryns motivering lyder bland annat så här: ”Ishtar Touailat kan inte placeras i ett vanligt organisationsschema. Både inom ramen för Tieto och utanför far hon fram som en virvelvind och när vi andra gnuggat dammet ur ögonen har gamla sanningar slutat gälla och världen framstår i en helt annan dager. Hon har tagit makten över kaoset som en gång påtvingades henne och gjort den till sin superkraft. Orädd och med en tydlig kompass för ett inkluderande ledarskap skapar hon sammanhang där nya lösningar på gamla problem kan odlas”.

– Jag tror att framtidens ledarskap måste vara innovativt, inkluderande och framsynt för att kunna tackla utmaningar och skapa förändring, dessutom ger jag många chansen att se en ledare de aldrig sett förut men kan identifiera sig med. Jag hoppas att jag uppmuntrar fler kvinnor som inte ser sig som den typiska chefen att våga satsa och avancera till ledande positioner, säger Ishtar Touailat själv om utmärkelsen.

Det var överlag gott om representation från it och teknikbolag på listan, inklusive de fem första platserna:

2. Jenny Hermanson, Norden-vd Spotify

3. Alexandra Strömberg, chef för Service Center Europe, Klarna

4. Mala Chakraborti, Senior Advisor Garage and Technology & Emerging Business Unit, Ericsson

5. Elin Frostehav, divisionschef Sweden East & India, Semcon

Husqvarnas cio i europeiskt finrum

The Technology Business Management är en ideell organisation som har som huvuduppgift att utveckla och främja best practices för att hantera it som ett företag. Organisationen har i veckan presenterat sin nya verkställande kommitté, som ska driva en europeisk agenda för att maximera affärsnytta från teknikinvesteringar.

Hillevi Agranius.

Och det finns även svensk representation med, i form av Husqvarnas cio Hillevi Agranius. Övriga namn i den verkställande kommittén är Laurent Dublanchet, cio på Air Liquide, Daniel Schmutz, cto på Credit Suisse, Nik Puri, SVP IT på Fedex International, Koen Vermeulen, chef för Finance på Fedex International, Debra Bailey, tidigare cio på Nationwide Building Society, Jennifer Wood, Head of Performance and Business Management på Royal Bank of Scotland samt Caroline Cerval, technology coo för Corporate and Investment Banking på Société Générale.

– TBM hjälper organisationer att kvantifiera och visa it:s affärsvärde, proaktivt hantera och planera it-kostnader och optimera investeringar och användning av hybrid-it. Ansvaret för dessa områden faller ofta på cio:ns avdelning, men utan en ordentlig överblick av kostnader, prestation, värde och riskanalys av den teknik som ligger till grund för viktiga affärsmöjligheter, står sig organisationer utan TBM dåligt rustade, säger Jack Bischof, Emeachef för TBM Council.