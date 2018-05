Nu prisar IBM HCL:s arbete i Göteborg

2015 var det ett slutgiltigt race mellan två aktörer, IBM och HCL, som båda ville köpa Volvo IT. Till slut var det HCL som avgick med segern, och idag ser stridsyxorna ut att vara nedgrävda. I veckan fick nämligen HCL priset 2018 Partner of the Year Award av svenska IBM.

I motiveringen till priset nämns just hur framgångsrikt partnerskapet har varit mellan IBM och HCL kring shared services samt stordatorrelaterade lösningar och produkter. Själva utdelningen skedde på partnereventet IBM Sweden Business Partner Summit i Stockholm den 16 maj.

Och det arbete som prisades är alltså det som bolagen slogs om för drygt två och ett halvt år sedan. Sedan dess har HCL investerat stort i sitt Mainframe Center Of Excellence i Göteborg, vilket nu är en del det globala erbjudande kring stordatortjänster som HCL och IBM levererar till flera gemensamma kunder.

– Vi har investerat kraftigt i Norden och vi är glada att både kunder och partner som IBM Sverige uppmärksammar det. Vårt samarbete med IBM Sverige är nyckeln till att erbjuda den senaste tekniken, innovationerna och de bästa tjänsterna till våra gemensamma kunder. Vi är glada över att bli tilldelade priset som årets IBM-partner och vi ser redan fram emot att fortsätta att arbeta nära dem för att leverera fler innovativa projekt till våra gemensamma kunder, säger HCL:s Nordenchef Pankaj Tagra.

Candidator DGC allierar sig med Helsingborg

Den nya driftjätten Candidator DGC har i veckan fortsatt satsa offensivt genom att köpa Helsingborgsbaserade bolaget Alliero Services, ett bolag som levererar it-tjänster och it-rådgivning.

Allieros kontor i Helsingborg ska integreras i Candidator DGC, som sedan tidigare har kontor i Malmö. Förvärvet ses som ett strategiskt komplement i region Syd där Candidator DGC nu kan förstärka sin position ytterligare.

– Förvärvet av Alliero kommer att komplettera vårt erbjudande inom region Syd både geografiskt och kompetensmässigt. Marknaden i södra Sverige är fragmenterad och jag är övertygad om att närhet till kunden i kombination med ett komplett tjänsteerbjudande är en nyckel till fortsatt tillväxt. Vi är väldigt glada över att ha fått nya kollegor i Helsingborg och räknar med att vi inom kort kommer att bli betydligt fler i regionen, säger Paul Skarin regionchef på Candidator DGC Syd.

– Vi ser fram emot att kunna bidra kompetensmässigt så att Candidator DGC även blir parten att räkna med i denna region. Allieros befintliga kunder får nu tillgång till ett välutvecklat tjänsteutbud som möjliggör fortsatt utveckling av deras verksamheter vilket för oss alltid har haft högsta prioritet, tillägger Magnus Klarén, vd på Alliero Services.

HiQ axar in i Linköping

Konsultbolaget HiQ inleder ett samarbete med nätverksvideobolaget Axis Communications. Det första steget är att starta upp en ny verksamhet i Linköping för forskning och utveckling inom mjukvaruområdet. HiQ kommer fungera som en etableringspartner, ansvara för de ledande funktionerna, ha konsulter på plats och hjälpa Axis med rekrytering. Initialt blir det ett tjugotal personer på Linköpingskontoret, inom bara ett par år ska siffran vara runt 100.

– Otroligt roligt att HiQ fått förtroendet att vara etableringspartner och därmed helt själva få leda uppstarten. Inom några år räknar de med att ha 100 medarbetare på det nya kontoret, säger Patrik Holm, vd på HiQ i Linköping.

Axis erbjuder produkter och tjänster för videoövervakning, passersystem, ljudsystem och videoanalys. De har ca 3 000 medarbetare i 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. På kontoret i Linköping, där de valt HiQ som ensam leverantör, kommer fokus ligga på mjukvaruutveckling.

– Det här är en stor möjlighet för oss att få göra det vi är bäst på: Att förenkla för människor med hjälp av teknik, design och kommunikation. Vi är experter på att jobba i team, och det kommer bli nyckeln till ett framgångsrikt samarbete även denna gång, säger Patrik Holm.

– Vi ser ett stort värde i att etablera oss i Linköping. Här finns en kombination av ett bra universitet och ett välfungerande näringsliv. Det ger oss goda förutsättningar att kunna hitta rätt kompetens och bedriva framgångsrik utvecklingsverksamhet, säger Kenneth Jonsson, som ansvarar för forskning och utveckling på Axis.

Telia kablar in i Lund

Nu förstärker Telia sin närvaro som fiberbyggare i Lunds kommun. Detta genom att köpa Romelebygdens Kabel TV, vilket ger bolagets kunder tillgång till Telias öppna nät och möjlighet att välja bland flera leverantörers tjänster för bredband, telefoni och tv. För Telia innebär förvärvet ett tillskott på omkring 2 400 kunder.

– En snabb och framtidssäker uppkoppling är avgörande för att boende och företag ska kunna fortsätta att växa i kommunen. Romelebygdens Kabel TV har redan genomfört ett stort arbete i att fibrera tätorterna Veberöd och Genarp och framåt kommer vi ha stor nytta av deras kompetens när vi fortsätter koppla upp kommunen, säger Ove Alm, chef för Telia Infra och ansvarig för Telias fasta och mobila nät i Sverige.

Megaorder till Pricer

Svenska Pricer har tagit hem en stororder med handelskedjan Best Buy, som har valt att satsa på ännu fler installationer av Pricers digitala prisetiketter.

Det handlar om digitala prisetiketter och tillhörande digitala lösningar för installation i fler än 150 butiker, och det uppskattade värdet av den nya ordern är ca 260 miljoner kronor. Leveranserna är planerade att påbörjas under tredje kvartalet.

Sigma tar Sitecore till Gunnebo

Säkerhetsföretaget Gunnebo Group har skrivit ett avtal med martechföretaget Sitecore, om att använda Sitecore Experience Platform 9 för gruppens nya hemsida. Hemsidan kommer att användas på 28 olika marknader, med erbjudanden tillgängliga på ytterligare 100 marknader. Avtalet slöts i mars Sitecore, Gunnebo Group och Sitecores konsult partner Sigma, som ska stå för underhåll och implementation.

– Vi letade efter någonting nytt, men samtidigt med tillräckligt hög kompetens för att ta sig an den digitala ekonomin och förbereda oss för trenderna vi ser i form av ökade krav på personalisering i b2b-sektorn. Sitecore lyckades stå ut bland konkurrenterna genom bättre användarupplevelse, både för frontend- och backendanvändaren. Det var ett viktigt kriterium för marknadsföringsexperterna som kommer använda lösningen på daglig basis, säger Christophe Lebegge, it-applikationschef på Gunnebo Group.

IP-Only klär om 168 butiker

IP-Only ska leverera wan, lan, wifi, internet och molntjänst till 168 butiker för klädeskedjan RNB med dess varumärken såsom Brothers och Polarn och Pyret. Affärsvärdet estimeras till över 10 miljoner kronor över en period om tre och ett halvt år.

– Att ständigt utveckla it-miljön är en nödvändighet för att kunna erbjuda våra kunder den bästa upplevelsen. Uppdaterade nät- och molnlösningar från IP-Only är ett tydligt och offensivt steg i detta arbete, säger Mia Bystedt, it-chef på RNB.

– Vi är stolta över att få hjälpa RNB i deras digitaliseringsresa. Efter integrationen mellan DGC:s telefoni- och datakommunikation och IP-Only har vi ett ännu starkare erbjudande inom kommunikation något som jag tycker att våra nya samarbeten illustrerar. RNB, en kund med stora krav på infrastrukturen, är ett glädjande och inspirerande exempel, säger Mattias Wiklund, säljdirektör på IP-Only Enterprise.