”Please Don't Take This Offer”. Så står det enligt Amazons vd Jeff Bezos i ärenderaden på det mejl som de heltidsanställda ute på företagets e-handelscentraler får en gång om året. Mejlet innehåller ett erbjudande om betalning för den som vill sluta. De som jobbat ett år får 2 000 dollar, och så ökar summan med 1 000 dollar per år upp till maxgränsen 5 000 dollar, omkring 43 000 kronor, skriver CNBC.

Men de som tackar ja till erbjudandet får aldrig mer jobba på Amazon.

Idén kommer från Zappos som säljer skor på nätet och som köptes av Amazon 2009.

Syftet är inte att få folk att sluta, enligt Jeff Bezos. I ett brev till aktieägarna för fyra år sedan skrev han att målet är att uppmuntra folk att ta en stund och fundera på vad de verkligen vill.

I ett mejl till CNBC skriver en talesperson för Amazon att företaget vill att de som jobbar på Amazon verkligen ska vilja jobba där, annars är det varken bra för personalen eller för företaget på lång sikt. Den som nappar på erbjudandet är heller inte välkommen tillbaka – Amazon vill inte ha anställda som inte vill jobba på Amazon.

Och trots att det är dyrt att anställa och lära upp ny personal så säger Michael Burchell, som skrivit boken ”The Great Workplace”, till CNBC att det ändå lönar sig i längden eftersom det ökar personalens engagemang i jobbet. En medarbetare som avböjt erbjudandet att sluta blir psykologiskt mer knuten till bolaget och därmed mer engagerad och mer produktiv, menar Burchell.

Det finns också studier som visar att anställda som vantrivs är dyrt för företagen. Enligt undersöknings­företaget Gallup kostar en person som är olycklig och improduktiv på jobbet 3 400 dollar för varje 10 000 dollar hen tjänar.