Teslas vd Elon Musk uppger att standardmodellen av omsusade folk-elbilen Model 3, som är prissatt till 35 000 dollar, alltså motsvarande drygt 300 000 kronor, fortfarande är långt borta. Att börja tillverka dem i dag skulle vara en förlustaffär och försätta bolaget i kris, skrev Musk på Twitter i helgen. Det uppmärksammar amerikanska nyhetskanalen CNBC.

With production, 1st you need achieve target rate & then smooth out flow to achieve target cost. Shipping min cost Model 3 right away wd cause Tesla to lose money & die. Need 3 to 6 months after 5k/wk to ship $35k Tesla & live.