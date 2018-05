I förra veckan skrev vi om att livsmedelskedjorna vill komma bort från det ständiga utskrivandet av papperskvitton. Först ut var Hemköp som inför digitala kvitton som en förmån inom sitt bonuskundsprogram i 190 butiker.

Därefter höjde City Gross insatsen genom att säga att man tar bort den automatiska utskriften av kvitton. Den som vill ha ett pappersexemplar av vad de precis har handlat måste uttryckligen be om det.

Att det har tagit så lång tid att ta det här steget mot minskad pappershantering har så klart flera orsaker. Den i särklass främsta orsaken är givetvis lagstiftningen om kassaregister. Där framgår det tydligt att alla företag som omfattas av skyldigheten att använda ett kassaregister vid varje försäljning ska ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto.

Försäljningen måste även registreras. Däremot behöver det inte nödvändigtvis vara utskrivet på papper. Ett kvitto kan lika gärna erbjudas digitalt, men det viktigaste i sammanhanget är att kunden måste erbjudas ett kvitto. Och nu börjar alltså dagligvaruhandeln hitta sina sätt att inom lagens ramar erbjuda olika kvittolösningar.

Hur funkar det då på City Gross, där kunden alltså inte automatiskt får ett kvitto, utan faktiskt uttryckligen måste fråga efter det?

– Det går lika bra att erbjuda ett digitalt kvitto som ett utskrivet papperskvitto. Vi har en skyldighet att presentera ett kvitto för kunden vid köptillfället, antingen i digital eller i fysisk form. Det skapas alltid ett kvitto för kunden så alla kunder får ett kvitto, säger Pontus Andersson, chef för marknad och e-handel på Bergendahls, bolaget som driver City Gross-butikerna och utvecklar:

– Kunden behöver inte heller be om ett kvitto utan möjligheten finns för kunden att välja bort ett utskrivet kvitto i manuell kassa. I självskanningskassan får de frågan på touchskärmen. Det som kunden får frågan om är om de vill ha sitt kvitto utskrivet. Kunden kan sedan ångra sig några minuter senare och be personalen skriva ut kvittot i alla fall. Som förmånskund får du alltid alla dina kvitton i appen.

Det finns dock fler kriterier som måste vara uppfyllda när ett bolag väljer att inte skriva ut kvitton. För även om en kund inte önskar något kvitto överhuvudtaget har man fortfarande lika stor skyldighet att ta fram ett kassakvitto. Företaget har tillåtelse att slänga ett papperskvitto då kunden inte vill ha det. Detsamma kan gälla för elektroniska kvitton, men kvittot måste då skickas från företagets kassaregister till en elektronisk papperskorg. Och först efter det kan företaget slippa skriva ut papperskvitton.

– Skillnaden mellan vår lösning och Hemköps är att vi frågar kunderna vid varje köp om de vill ha kvitto utskrivet. Hemköp ber sina kunder göra ett ställningstagande i appen som sedan gör att de aldrig får ett kvitto utskrivet. Vi slutar inte skapa kvitton utan kvittot hamnar i en digital papperskorg istället för en fysisk. Men kvittot är fortfarande sökbart, säger Pontus Andersson.

Det är alltså fortfarande ganska snårigt att bli fritt från pappershanteringen. Och långt ifrån alla livsmedelskedjor har agerat i den här frågan. När vi frågar runt blir det olika svar på hur planerna för kvittohanteringen ser ut.

Hos Axfood, som driver såväl Hemköp som Willys, har man alltså redan presenterat Hemköps planer. Willys var med i samma test som Hemköp, men här har man valt en annan väg.

– Willys kommer också att ha digitala kvitton, men de kommer göra på ett lite annorlunda sätt. Exakt när vet vi inte just nu, de tittar på det tekniska. Det blir förhoppningsvis under hösten, och i sämsta fall under nästa år, säger Axfoods presschef Claes Salomonsson.

Det rör så sakteliga på sig hos de andra jättarna också, även om det inte finns några spikade datum.

– Vi, liksom övriga detaljhandeln, tittar på frågan om att digitalisera kvitton. Vi ser att vi kan minska hanteringen av kvitton i butik och självklart förbrukningen av papper. Vi har dock inget lanseringsdatum klart just idag men hoppas kunna ge mer klara besked efter sommaren när vi kan lansera en tjänst, säger Karin Friis, chef för Kundrelation på Coop.

– Vi kommer att erbjuda digitala kassakvitton framöver, men det är inte klart när, säger Emelie Ericson, pressansvarig på Ica.

– Att kunna erbjuda digitala kvitton är oftast kopplat till lojalitetsprogram som vi inte har i dagsläget. Vi tittar på olika lösningar och på sikt vill vi kunna erbjuda alternativ till utskrifter och papperskvitton, säger Petra Whitehead, pressansvarig på Lidl.