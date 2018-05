Nyligen gjorde EU-kommissionen klart att EU ska gå på offensiven inom AI och försöka komma ikapp och förbi USA och Kina som i dag leder med hästlängder.

Fram till slutet av 2020 ska 200 miljarder kronor investeras i AI men det är inte nog om det inte också finns tillgång på data. Utan data är AI inte mycket värt helt enkelt.

Andrus Ansip, kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden, har flera gånger tryckt på just detta och pekat ut två viktiga åtgärder för att öka datatillgången – ett fritt flöde av offentliga data inom EU och att accelerera arbetet med öppna data.

What's #AI without #data? Building on proposal on #freeflowofdata, we'll continue our work to open up data use in EU in 2018 #G7IndustryICT pic.twitter.com/ZIXmHqAfrQ