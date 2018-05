Efter GDPR är EU:s plan att reglera även den elektroniska kommunikationen. Förordningen med namnet EPR, E-privacy regulation, är tänkt att komplettera GDPR och säkra integriteten i elektronisk kommunikation, där det inte nödvändigtvis behöver gälla personuppgiftsbehandling.

Att reglera sådant som elektronisk kommunikationsdata, cookies, internet of things, direktmarknadsföring via elektroniska kommunikationer, retargeting, metadata och tjänster som Skype, Whatsapp eller Messenger.

This is what a #Europe of "I agree"s would look like! Do you agree? See how the #ePrivacy Regulation will impact your everyday life and #business. #SME #Spam #ePR #dataprotection #CPDP2018 https://t.co/R3cFmWTWPs pic.twitter.com/PIpXk4LaQF