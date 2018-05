Den mobila webbläsaren Ghostery har länge slagit sig själva för bröstet när det kommer till integritetsfrågor, då deras browser inte sparar någon information om sina användare. Men trots detta fokus på integritet råkade företaget bryta mot GDPR-lagstiftningen direkt efter att den började gälla i fredags.

Enligt Bleeping Computer skedde missen när Ghostery skulle skicka ut sitt GDPR-mejl till alla registrerade medlemmar. Mejlet kom att innehålla e-postadressen till andra medlemmar som ingick i samma utskicksgrupp.

Kort efter tabben var det många i sociala medier som informerade Ghostery om missen.

HELL YES @Ghostery JUST SENT ME A GDPR EMAIL WITH FIVE HUNDRED EMAIL ADDRESSES CC'ED ON IT!! THANKS GHOSTERY!!!! pic.twitter.com/y0Xas28wd1

Hey @Ghostery. You sent your privacy policy update email without blind CCing the contacts. Now I'm on an email chain with a whole bunch of randoms replying to your no-reply email address. DM me an email address of an escalation contact if you want to see the chain... pic.twitter.com/EN7vQki1JI