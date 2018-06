Dustin köper nytt tjänstegäng

Dustin har i veckan presenterat ytterligare ett förvärv. Den här gången är det i Finland, där man köper Itaito, som främst säljer it-tjänster till små och medelstora företag, med fokus på moln, säkerhet och datacenter.

– Med förvärvet av Itaito blir vi en partner för små och medelstora företag i Finland när de behöver lösa sina it-utmaningar oavsett om det gäller produkter eller tjänster. Itaitos starka och breda tjänsteerbjudande blir ett naturligt komplement till Dustins e-handel. Jag är mycket glad över att vi nu stärker vår position i Finland ytterligare och får ett starkt helhetserbjudande på samtliga marknader, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Itaito grundades 2008 och omsatte under räkenskapsåret 2017 cirka 5,7 miljoner euro. Bolaget har 26 medarbetare med kontor i Vantaa utanför Helsingfors och förvärvas från en ägargrupp bestående av medarbetare och privata investerare.

– Dustin har lång erfarenhet av små och medelstora företag, tillsammans kommer vi kunna skapa stora synergier. Itaito stärker Dustins erbjudande till små och medelstora företag genom att addera tjänster, samtidigt som våra befintliga kunder får tillgång till Dustins breda erbjudande och effektiva e-handel. Jag ser väldigt mycket fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande som en del i Dustin, säger Vesa Korkiamäki, vd och delägare.

Zeta Display köper norskt

Det svenska digitalskyltföretaget Zeta Display köper norska Webpro för 21 miljoner norska kronor, plus en tillkommande prestationsbaserad tilläggsköpeskilling.

Webpro säljer kundanpassade lösningar inom digital signage med implementationer runt om i världen. Bolagets största kunder är Ikea och McDonalds i Ryssland. Bolagets produkter finns installerade i över 75 Ikea-varuhus runt om i världen samt i över 600 McDonalds-restauranger.

– Webpro har lyckats attrahera välrenommerade internationella kunder och tillsammans med vår plattform och organisation kan Webpros kunder ta del av ett bredare erbjudande som kan rullas ut internationellt, säger Leif Liljebrunn, vd på Zeta Display.

– Det ligger både i Webpros och våra kunders intresse att ingå i en större organisation med bredare erbjudanden och med en internationell närvaro. Tillsammans med Zeta Display uppnår vi detta och kan erbjuda kompletta lösningar i teknikens framkant till befintliga och nya kunder, säger Webpros vd Trond Hatling.

Pyramidspel för Evry och Invid

Systemintegratören Invid har tecknat ett strategiskt avtal med konsultbolaget Evry, där man ska samarbeta kring affärssystemet Pyramid.

Avtalet innebär bland annat att Invid och Evry kommer ta ett gemensamt ansvar för att vidareutveckla ett 20-tal av Evrys befintliga kunder inom det aktuella området. Utöver detta ska Invid ansvara för att erbjuda utveckling av ungefär 80 av Evrys övriga kunder, bland annat i form av större antal spetskompetenstjänster inklusive utbildningar.

Invid, som har huvudkontor i Jönköping, är i dagsläget Sveriges tredje största återförsäljare av affärssystemet Pyramid. Styrkan inom affärssystem och beslutsstöd är idag 13 personer stark. Invids vd André Prien gläds åt det nya avtalet och konstaterar att det även kräver att man rekryterar ett antal affärssystemskonsulter.

– Vi är mycket nöjda med hur 2018 har utvecklats hittills och i och med det nytecknade samarbetsavtalet med Evry så ser jag stora utvecklingsmöjligheter för vårt bolag som befinner sig i en positiv spiral, säger han.

Sportkedja tar handelshjälp av Alibaba

Butikskedjan Intersport har gjort om sin sin flaggskeppsbutik i Kina med hjälp av Alibaba. Med Tmalls New Retail-lösningar, vilket är Alibabas begrepp för att integrera online, offline, logistik och data i detaljhandeln, ska Intersport nu ha allt inom samma värdekedja. Tmalls New Retail-infrastruktur innefattar områden som leveranskedjor, kundinsikter, smart logistik och elektroniska betaltjänster. Den kinesiska butiken blir den första New Retail-butiken för sportkläder.

– Vi är glada att se ett stort utbud av Tmalls New Retail-system och lösningar i Intersports butik. Vi uppskattar också att våra merchant partners omfamnar New Retail-konceptet och utforskar dess potential. Vi är övertygande om att när konsumenterna prövar dessa tjänster själva kommer de förstå att framtidens handel kommer att bestå av kombinationen av online- och offlineshopping, säger Jessica Liu, som är chef för Tmall Fashion and Luxury.

Västlig energi för Advania…

Advania har vunnit upphandlingen att skapa en ny modern plattform för it-infrastruktur åt Trollhättan Energi.

”Trollhättan Energi har tidigare köpt delar av sin it-drift men tog vid årsskiftet beslut om att ta hem driften och i samband med det modernisera plattformen. Då det är viktigt för oss att möta verksamhetens nuvarande och kommande behov, samt införa den nya plattformen så smidigt som möjligt med god kostnadskontroll, sökte vi en partner med erfarenhet av liknande projekt. Med lösningsförslag, goda referenser och en tydlig tidplan anpassad efter våra behov, kände vi ett förtroende att låta Advania guida oss genom förändringen, säger Anna Robertsson, upphandlingsansvarig på Trollhättan Energi.

Avtalet innefattar genomförandet av projekt för samtliga enheter och användare inom Trollhättan Energis verksamheter, med fokus på säkerhet kring funktioner och implementationer.

– Advania har återigen visat att vi förstår våra kunders utmaningar och omvandlar detta till ett tydligt erbjudande både gällande projektmetodik och tekniskt genomförande. Vi påvisar att vi är en leverantör med ett helhetsåtagande, som sträcker sig bortom tekniken, med målsättning att förse Trollhättans stadsinvånare med ett hållbart och ett enkelt vardagsliv. Samarbetet med Advania skapar även möjligheter för Trollhättan Energi att efterleva lagar och regler med en modern it-infrastruktur, säger Björn Mogensen, lösningsarkitekt på Advania.

… som även skolar Sundbyberg

Sundbybergs Stad har valt att upphandla it-arbetsplatser samt AV-utrustning och utbildning från Advania. Avtalet omfattar samtliga kommunala arbetsplatser och även skolor, förskolor samt vuxenutbildning inom Sundbybergs stad.

Totalt handlar det om drygt 5 600 användare och det beräknade värdet av upphandlingen uppgår till 40 miljoner kronor. Avtalsperioden löper på två plus ett plus ett år, där Advania ska tillhandahålla rätt it-hjälpmedel, tjänster och utbildning. Produktmässigt handlar det främst om laptops, stationära datorer, skärmar och projektorer.

– I och med samgåendet mellan Caperio och Advania, stärktes vårt totala erbjudande ytterligare och innebär att vi de facto kan ge kunden ett hundraprocentigt helhetsåtagande. Vi ser fram emot att dra igång arbetet med att effektivisera arbetsplatser och främja den digitala utvecklingen för Sundbybergs stad, genom att tillhandahålla rätt verktyg och rätt pedagogik. Tillsammans utvecklar vi Sveriges viktigaste rum, säger David Pohanka, chef för affärsområdet Advania Workplace.

Conscia Netsafe först att ha råd med Cisco

Conscia Netsafe har som första svenska partner utnämnts till Lifecycle Advisor Partner av Cisco. Lifecycle Advisor-programmet är en kvalitetsstämpel som visar att en Ciscopartner får ge rätt råd och hjälpa slutkunderna att implementera och använder Ciscos mjukvaror på bästa sätt.

– Till skillnad från tidigare hårdvarubetonad verksamhet inriktar sig Lifecycle Advisor på att komma in efter köpet och på ett strukturerat sätt hjälpa kunden att komma igång med mjukvaror för att nå affärsfördelar. Certifieringen är en kvalitetsstämpel direkt från Cisco på att vårt arbetssätt skapar maximalt värde för kunderna, säger Conscia Netsafes vd Bengt Lundgren.

– Det betyder att vi är den enda svenska Cisco-partnern som är certifierad att följa kunden under hela livscykeln och ansvara för alla delar av it-behovet. I certifieringsprocessen tittade Cisco på hur vår arbetsmetodik är uppbyggd, vilka verktyg vi använder och hur kundprocessen ser ut samt på en rad olika kundcase med fokus på hur metodiken fungerar i praktiken, säger Daniel Björke, tjänstechef på Conscia Netsafe.

Epicenter intar New York

I sommar inleder Svensk-amerikanska Handelskammaren, New York, SACCNY, ett långsiktigt samarbete med Epicenter inför lanseringen av Gateway x Epicenter, vilket beskrivs som ”en unik innovationsplattform och mötesplats i New York för svenska och amerikanska tillväxtföretag och internationella storbolag”. Det nya samarbetet presenterades i samband med Sime Summer i veckan.

SACCNY har verkat på den amerikanska marknaden sedan 1906 och har länge agerat som en mötesplats för att sammankoppla det svenska och amerikanska näringslivet. Under de senaste åren har behovet av en fysisk mötesplats identifierats för att svenska företag och entreprenörer i USA ska kunna mötas, växa och initiera partnerskap.

– Gateway ska fylla flera funktioner; erbjuda en ”unfair advantage” och ingång på den amerikanska marknaden för internationaliserande scale up-bolag, innovationsstöd och tillväxtmetodik för storföretag samt agera dörröppnare mot amerikanska investerare, entreprenörer, företag och talanger att öka intresset för Sverige. Allt detta i en innovativ miljö utformad i svensk design. I uppdraget att förverkliga dessa funktioner hade vi inte kunnat be om en bättre samarbetspartner än Epicenter, säger Anna Throne-Holst, vd för SACCNY.

– Vi ser partnerskapet med SACCNY som en enorm möjlighet för våra medlemmar att växa och utvecklas. Östkusten och New York börjar komma ikapp Silicon Valley som en av världens ledande tech-hubbar. Etableringen i New York ger alla våra Epicentermedlemmar en kreativ arena för digital innovation, en landningsbana och en mängd synergieffekter för att skapa nya, spännande affärer i USA, säger Patrick Mesterton, vd och medgrundare av Epicenter.