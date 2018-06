Att profilera sig inom miljöfrågor är knappast någon ny företeelse för branschbolagen. Men det senaste initiativet sker i en större skala än tidigare. I alla fall om man ska utgå från antalet bolag som har hakat på. Hittills är det ett 40-tal konsultbolag som anslutit sig till det som döpts till Färdplan IT-konsultbranschen, och som har som ambition att bidra till ett fossilfritt Sverige 2045.



– Fossilfritt Sverige som organisation är ett regeringsuppdrag som uppmanar olika branscher att ta fram sina färdplaner. Sedan tidigare finns det ingen plan för it-konsultbranschen, säger Ingemar Jansson, som är senior rådgivare inom digital hållbarhet på Cybercom och projektkoordinator för färdplanen.

Medan andra branscher har en mer direkt påverkan på klimatet så får en så tydligt person- och tjänsteinriktad bransch som it-konsulter vända sig till kunderna för att hitta områden där de kan maximera sin påverkan. Och det har man gjort.

– Vår egen verksamhet har i sig själv ganska liten klimatpåverkan. Men vi kan ändå bidra till att våra kunder minskar sin klimatbelastning radikalt. Där har vi en väldigt viktig roll att fylla, säger Ingemar Jansson och utvecklar hur:

Han konstaterar att det finns ett stort intresse ute hos bolagen också att minska klimatavtrycket. Och den digitaliseringsvåg som just nu råder inom i stort sett samtliga branscher är så klart en stor hjälp på traven.

Magnus Sallbring.

– Den förändring som sker nu i och med digitaliseringen vänder upp och ner på företags affärsmodeller. En så stor förändring på ett bolag sker väldigt sällan, och när den ändringen görs bör man även passa på att göra förändringar på andra håll. Då kan man ta tillfället i akt att säkerställa värdeskapande och ökad samhällsnytta genom att använda metoder och processer för hållbar digitalisering. It-konsultbranschen har en otroligt viktig roll här, säger Ingemar Jansson.Hittills har alltså ett 40-tal bolag anslutit sig, men eftersom det är så pass nytt tror Ingemar Jansson att det kan komma betydligt fler.Ett av de bolag som är med i den nya färdplanen är Atea. Och de lanserade också ett eget miljöinitiativ i förra veckan, i samband med årets upplaga av Atea Bootcamp i Tylösand. Målet med den nya satsningen 100%-klubben vill man utmana alla verksamheter, såväl stora som små, och privata och offentliga kunder att återvinna sin gamla it-utrustning. Namnet syftar på det uttalade målet, att de organisationer som är med ska ha en 100 procent hållbar livscykelhantering av sina it-produkter.– Det är många kunder som ställer krav i upphandlingar om att det ska vara hållbart. Om vi vill göra så mycket nytta som möjligt är det viktigt att också ta ansvar för återvinning, säger Magnus Sallbring, som är kultur- och marknadsdirektör på Atea.Och intresset bland it-cheferna på plats var det inget fel på. Det var drygt 100 kunder som på plats i Tylösand anmälde sig för att vara med, både offentliga och privata kunder. Magnus Sallbring vet att intresset är stort men poängterar att det är viktigt att också uttryckligen ta initiativet.– Alla vill och alla är positiva. Det här är mer för att få ändan ur vagnen. Vi vill stötta så att man återvinner 100 procent av sin utrustning. Vissa har redan börjat och kommit långt, medan andra kanske precis har börjat. Gästerna på Atea Bootcamp brukar kliva fram, men det är fantastiskt roligt att så många har valt att ta ett första steg och vill ta ansvar, säger han.Vad händer nu när alla kommit hem?– Nu påbörjas arbetet att åka ut och hjälpa kunderna med arbetet. Det viktiga är att man måste få in en process i det här, att man har en rutin för när man får in en ny dator, så ska man även lämna in den gamla. Det är också viktigt att veta att det ofta finns ett värde i utrustningen, så man kan få betalt för det också. Men det allra mest hållbara är så klart att använda sin utrustning så länge det går.