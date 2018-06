Fujitsu bygger kommunrobot

Karlskrona kommun har med hjälp av Fujitsu inlett ett pilotprojekt inom robotic process automation, rpa. Syftet är att utveckla en virtuell medarbetare som ska assistera kommunens handläggare i hanteringen av tjänster för medborgarna. Parallellt med piloten genomförs även en kartläggning av nuvarande arbetsrutiner kopplat till ansöknings- och godkännandeprocesser för olika typer av stöd, för att identifiera vilka processer som är lämpliga för automatisering.

Pilotprojektets syfte är att utveckla kommunens kunskaper kring samhällsanpassade e-tjänster, och därmed förse lokalbefolkningen med effektivare och bättre service. Fujitsu ska utveckla rpa-lösningen tillsammans med Karlskrona kommun, och kommunen kommer att driva och underhålla den virtuella medarbetaren, med stöd från Fujitsukontoret i Karlskrona.

– En av Fujitsus styrkor är vår förmåga att kombinera ett globalt perspektiv med en lokal approach. Vi kan dra nytta av expertis och best practices från hela världen och samtidigt bygga nära relationer med kunder tack vare våra sju lokala kontor runtom i Sverige. Dessutom är Fujitsus globala RPA-center stationerat i Köpenhamn, vilket också bidrar till att göra oss till en stark partner för kommuner och myndigheter som vill kunna erbjuda bättre och mer effektiva tjänster för sina medborgare, säger Mia Bartelson Enayatollah, ansvarig för offentlig sektor på Fujitsu Sverige.

– Vårt huvudsakliga mål är att kunna erbjuda bättre service till våra medborgare genom att effektivisera administrationen, vilket gör att vi kan ta snabbare beslut och bättre kommunicera dessa. Det handlar också om att frigöra tid som våra medarbetare lägger på tidskrävande, repetitivta arbetsuppgifter, för att istället kunna ägna sig åt tjänster i mötet med våra medborgare. Vi ser fram emot att gå vidare med projektet vilket också kommer att ge oss insikter i vad som kan uppnås med automatisering framöver. Om vi upptäcker nya möjligheter tack vare projektet så har vi redan kunskapen och plattformen på plats för att ytterligare vidareutveckla våra processer, säger Maria Persson, förvaltningschef vid Arbetsmarknadsförvaltningen på Karlskrona kommun.

Samsung plockar in Krusell

Hörlurstillverkaren Jays nyförvärvade dotterbolag Krusell har tecknat ett nytt samarbetsavtal med elektronikjätten Samsung.

Det nya avtalet innebär att Krusell, som säljer bland annat mobilskal och väskor till laptops, kommer att ingå i det så kallade SMAPP-programet, vilket står för Samsung Mobile Accessory Partner Program.

– Vi är väldigt glada över det här samarbetet, som inte bara kommer att ge båda parter en utökad produktportfölj. Det kommer också att öppna nya dörrar när det gäller distribution av Krusells produkter för Samsung Galaxy-enheter, säger Krusells vd Ulf Sandberg.

Kvinnliga nätverk matchar mentorer

Två av de kvinnliga nätverk som dragits igång i branschen, #addher och Datatjej, gör gemensam sak i höst. Då ska man nämligen dra igång ett gemensamt mentorskapsprogram som heter Match and Go, där målet är att it-intresserade kvinnor ska få tillgång till en mentor eller en adept.

– Nätverkande och att dela erfarenheter mellan varandra är ett magiskt recept för personlig utveckling. Jag vet att många av dem som är yrkesverksamma gärna skulle vilja dela med sig av erfarenhet och kunskap till dem som är på väg in i it-branschen, om det fanns ett enkelt sätt att göra det på. Och det gör det nu med Match and Go. Vi tror att båda nätverkens medlemmar, som är en mix av yrkesverksamma och studenter, kan bli en perfect match, kommenterar Therese Sinter, marknadsdirektör på Sogeti samt ansvarig för #addher.

Match and Go startar i höst och ska främst vända sig till de båda nätverkens medlemmar och ska vara aktivt på samtliga 16 orter där #addher har lokala nätverk. Ansatsen är enkel. Match and Go kan tack vare #addhers 4 600 medlemmar och Datatjejs 2 100 medlemmar nå ut brett till kvinnor som är på väg in i, eller redan verksamma i branschen. Sedan kan man matcha mentorer och adepter och förse deltagarna med en handbok med tips, råd och konkreta aktiviteter för mentorskapet.

– Vi gillar samarbete och konkreta initiativ. Många av våra medlemmar har efterfrågat något typ av mentorskapsinitiativ och vi är nu glada att tillsammans med #addher kunna erbjuda det. En mentor kan göra allt från att delge sina erfarenheter, vara ett bollplank inför svåra karriärval eller dela kunskap kring spännande teknik. En adept kan inspireras, ställa massor med frågor och ge nya perspektiv på intressanta ämnen till sin mentor, kommenterar Patricia Ilin, ordförande i Datatjej.

Prestigefull kringkasting för Dustin

Svenska Dustin har vunnit en upphandling av molnbaserade tjänster i form av back-up, och lagring med norska public service-bolaget NRK. Tjänsterna ska levereras av Dustins helägda bolag Purity IT, som köptes under våren 2017.

Avtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt två år och omfattar 20 av NRK:s datacenter i Norge.

– Det är en milstolpe för Dustin att teckna ett tjänsteavtal av den här omfattningen och med en aktör som ställer väldigt höga krav på smarta tekniska lösningar med hög säkerhet. Det visar hur vi hela tiden utvecklar vårt erbjudande och potentialen i mer avancerade tjänster och lösningar, säger Dustins vd och koncernchef Thomas Ekman.

Gröna Atea håller

För det andra året i rad har Atea guldrankats för sitt sociala ansvarstagande av Eco Vadis, en organisation som bedömer hållbarhet. Detta genom att betygsätta och titta på 150 inköpskategorier i 110 länder. Utvärderingskriterierna inkluderar exempelvis arbetspraxis, mänskliga rättigheter, miljö, rättvisa affärsmetoder och hållbar upphandling.

– Att göra kloka val för långsiktig hållbarhet är viktigt hos Atea. Vi är hedrade av det här erkännandet från Eco Vadis att våra val fortsätter att ta både Atea och samhället i rätt riktning, säger Andreas Rydell, som är hållbarhetsansvarig i Ateakoncernen.

När HiQ gräver guld i EDA

HiQ:s designteam från Great Apes har tagit hem ett tungt pris. Det är prototypen för ett digitalt körkort i mobilen som ledde till ett guld i European Design Awards.

– Vi är otroligt stolta att vinna en så respekterad designtävling i största möjliga konkurrens, säger Niko Sipilä, kreativ chef på Great Apes.

HiQ och Great Apes har tillsammans med Trafi, det finska trafiksäkerhetsverket, fram ett koncept och en prototyp för hur ett digitalt körkort i mobilen ska se ut. Prototypen skapades med fokus på enkelhet och säkerhet. Lösningen blev en digital vattenstämpel med gyroskop, kombinerat med kontinuerligt animerad bakgrund för att förhindra urkundsförfalskning. Användarinformation och porträttbilden är alltid aktuella, vilket gör det lättare att identifiera personen.

– Detta är ett mycket spännande projekt som på ett direkt sätt visar hur vi kan använda teknik, design och kreativitet till att förenkla vardagen för flera miljoner människor, säger Erik Ridman, kommunikationschef på HiQ.

European Design Awards har delats ut sedan 2007. Juryn består av en mängd designtidningar från hela Europa.