Microsoft med sin Xbox-konsol har det tufft på spelmarknaden i konkurrensen mot Sony och Nintendo. Men jätten har långt ifrån gett upp.

Xbox-chefen Phil Spencer offentliggjorde under en presskonferens inför E3-mässan en rad förvärv av spelstudior – som ska blåsa liv i företagets spelverksamhet.

De har förvärvat Ninja Theory som bland annat utvecklat Hellblade, Playground Games som ligger bakom Forza-serien, Undead Labs med State of Decay och Compulsion Games som arbetar med nya titeln We Happy Few. Det här uppger nyhetssajten Techcrunch.

Vad Microsoft vill göra med de här förvärven att stärka företagets utveckling av eget innehåll.

De här förvärven kommer alla att verka under Microsoft Studios, där bland annat teamet bakom Minecraft som Microsoft förvärvade 2014 ingår. Även Halo-skaparen 343 Industries ingår här.