I Sverige är mat på nätet fortfarande i sin linda även om Icas satsning visar på att tempot höjs. Och många pekar på att utvecklingen kommer att accelerera framöver.

Frankrike är ett av de länder där de stora kedjorna alltmer positionerar sig för att hänga med i skiftet. Många livsmedelskedjor investerar i e-handelsplattformar och hemleveranser för att på det viset möta konkurrensen från Amazon.

Senaste att ge sig in är Google som nu skrivit ett avtal kring e-handel med den franska dagligvarujätten Carrefour. I början av nästa år ska franska konsumenter kunna köpa Carrefours varor via flera olika Googleplattformar med hjälp av bland annat Googles uppkopplade högtalare och röststyrda enheter men också via en ny shoppingsajt i Frankrike, skriver Reuters.

Carrefours konkurrent Monoprix gick tidigare i år en annan väg och blev först i Frankrike med att sälja sina produkter via Amazon.

Casino, moderbolaget bakom Monoprix, har i sin tur tagit samma väg som svenska Ica och startat samarbete med brittiska Ocado för att använda sig av deras e-handelsplattform.

Google har tidigare rullat ut nya tjänster för e-handel till bland annat den amerikanska livsmedelsjätten Walmart så att de kan lista produkter på en speciell shoppingsajt eller Google Assistant.