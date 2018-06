IDG i USA gör varje år den stora enkätstudien ”State of the CIO”. I årets upplaga fick 738 it-beslutsfattare bland annat svara på frågor om vilka typer av tjänster de har svårast att tillsätta. Här är de tio mest eftertraktade kompetenserna enligt amerikanska it-chefer 2018.

10. Molntjänster. När allt fler använder molnet mer och mer, ökar suget efter personal som har erfarenhet av att leverera, sköta och felsöka molntjänster. 16 procent av it-cheferna i studien har problem att tillsätta molnrelaterade roller.

9. Enterprise-arkitektur. I en värld präglad av digital transformation kan enterprise-arkitektur hjälpa till att proaktivt forma företagets reaktioner på disruptiva krafter. EA-roller är viktiga för framsynta företag som vill behålla sin ledande ställning. 16 procent av it-cheferna har idag svårt att tillsätta EA-roller på företaget.

8. Internet of things. 16 procent av it-cheferna har också svårt att hitta personal som kan IoT. Här ingår att bygga, programmera, övervaka och underhålla uppkopplade enheter, sensorer och allt annat som går in under paraplyet IoT.

7. Devops och agila processer. Idag är varje företag ett it-företag – de flesta utvecklar någon form av egen mjukvara, även om det inte är kärnverksamheten. Devops och agila metoder utlovar lättare och snabbare utveckling, men 17 procent av it-cheferna har problem att hitta folk till devops- och agila roller.

6. AI är stekhett, och blir bara hetare. Personal som kan bygga, övervaka och handha AI-lösningar kommer att vara hett byte på arbetsmarknaden framöver. Idag svarar 18 procent av it-cheferna att de tror att det blir svårt att tillsätta AI-roller.

5. ERP och CRM. Stora företag är beroende av ERP och CRM-system för att hålla sig effektiva, hålla budgetar och hålla kontakten med kunderna. 19 procent av it-cheferna har idag svårt att hitta folk som ska jobba med sådan mjukvara.

4. Utveckling. Det är mjukvara som får jorden att gå runt idag, och duktiga utvecklare har länge varit hett eftertraktade på arbetsmarknaden. 20 procent av it-cheferna i studien säger sig ha svårt att hitta utvecklare till sina it-avdelningar. Vissa företag börjar titta på så kallad low code-utveckling för att lätta på trycket.

3. Molnintegration. 21 procent av it-cheferna har svårt att hitta folk som kan molnintegration. Och i takt med att fler och fler flyttar från lokal it och upp i molnet, kommer behovet av personal som kan integrera moln med legacy-system, eller mellan olika molnleverantörer, att fortsätta öka.

2. BI och analytics. Mer än var tredje it-chef, 36 procent, har svårt att tillsätta BI- och analystjänster. Att kunna samla in, behandla och analysera data är av yttersta vikt när floden av data som strömmar in på företagen bara växer och växer. Att verkligen dra nytta av datamängderna är inte det lättaste, och den som gör det bra har en konkurrensfördel i den digitala ekonomin.

1. Säkerhet och riskhantering. Och den kompetens som it-cheferna har allra svårast att hitta är säkerhet och riskhantering. De tjänsterna har hela 39 procent svårt att tillsätta. Buggar, hackare och botnät vilar aldrig.

