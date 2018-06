Fonden går under under namnet Samsung Next Q Fund, och riktar sig till startups som jobbar med att utveckla AI eller använder AI för att utveckla datavetenskapen, skriver Samsung i ett pressmeddelande.

– De senaste tio åren har vi sett hur mjukvara äter världen. Nu är det AI:s tur att äta mjukvara. Vi lanserar Q Fund för att stödja nästa generation av AI-startups som försöker skrapa på ytan bortom det vi vet i dag, säger Vincent Tang på Samsung Next Ventures.

Tang säger vidare att Samsung med den här fonden ”fokuserar på hur världen ser ut om fem år och där bortom – och hjälper till att skapa den verkligheten”.

Speciella områden som Samsung kommer att ha under uppsikt är olika former av inlärning, robotkontroll och mänsklig datorinteraktion.

Hur mycket pengar Samsung avser att investera i de här bolagen framgår inte.