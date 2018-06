Under onsdagen meddelade det ryska säkerhetsföretaget Kaspersky Lab att de avbryter sitt samarbete med den europeiska polismyndigheten Europol, sedan EU-parlamentet röstat igenom en motion som i förbifarten pekat ut Kasperskys produkter som en säkerhetsrisk. Det skriver Bleeping computer.

Vid sidan av sitt samarbete med Europol avbryter Kaspersky Lab även sitt deltagande i projektet Nomoreransom, som bekämpat gisslanprogram

We have protected the EU for 20 years working with law enforcement leading to multiple arrests of CYBERCRIMINALS. Based upon today’s decision from the EU Parliament, we are forced to freeze our cooperation with orgs including @Europol & #NoMoreRansom pic.twitter.com/7dSGn9Bycw