I går kallade Microsoft hanteringen av familjer vid de amerikanska gränserna ”förfärande” i ett uttalande. Samtidigt har företaget ett kontrakt värt 19,4 miljoner dollar, nära 173 miljoner kronor, med den amerikanska immigrationsmyndigheten ICE, skriver BBC News.

Det har nu lett till interna protester – över 100 Microsoftanställda kräver i ett öppet brev som New York Times tagit del av att företaget avslutar alla kontrakt med ICE och andra som stöder ICE:s arbete.

”Vi är de som bygger tekniken som Microsoft tjänar sina pengar på och vi vägrar att vara delaktiga” skriver de och fortsätter med att de är en del av en växande rörelse inom teknikbranschen som inser att de som skapar kraftfull teknik har ett särskilt tungt ansvar att se till att den används till bra saker och inte för att skada.

Samtidigt går allt fler av teknikjättarna nu ut och kritiserar ICE:s agerande vid gränserna. Googles vd Sundar Pichai skriver i en tweet att bilderna av familjer som skiljs åt gör att det knyter sig i magen.

The stories and images of families being separated at the border are gut-wrenching. Urging our government to work together to find a better, more humane way that is reflective of our values as a nation. #keepfamiliestogether — Sundar Pichai (@sundarpichai) June 19, 2018

Apples vd Tim Cook säger i en intervju med Irish Times att agerandet är inhumant.

”Det är hjärtskärande att se bilderna och höra ljudet från barnen. Barn är de mest sårbara i vårt samhälle. Jag tycker att det som händer är inhumant och att det måste sluta”.

Även Facebooks vd Mark Zuckerberg skriver på Facebook att det måste ”få ett slut med en gång”.

Salesforce vd Marc Benioff twittrar bibelord och Ciscos vd Chuck Robbins kallar det hela för ”oamerikanskt”.

[37] Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. [38] This is the first and great commandment. [39] And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself. https://t.co/hSm3cUuwXZ — Marc Benioff (@Benioff) June 15, 2018

Must end cruel policy of separating accompanied minors from their parents – simply un-American. We need policies that reflect our values and do what’s right for society. @Cisco @BizRoundtable #KeepFamiliesTogether https://t.co/E8QZfQ6amm — Chuck Robbins (@ChuckRobbins) June 19, 2018

Även Airbnb, Uber, Box, Youtube, och Twitter hör till de företag som gått ut och fördömt att familjer skiljs åt, rapporterar Cnet.