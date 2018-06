I januari kunde vi konstatera att den svenskgrundade beslutsstödssuccén Qlik drog i nödbromsen i form av en större nedskärning. Sedan bolaget för två år sedan köptes ut från börsen av investmentbolaget Thoma Bravo har det hänt en hel del, inte minst i bolagsledningen. I samma veva som bolaget kapade kostnader för fullt plockade man även in en ny vd, Mike Capone, som anslöt från rollen som operativ chef på Medidata Solutions.

Om det var otydliga besked från Qlik i början av året kring hur många som fick gå, så är det en desto pratgladare Mike Capone som tar emot Computer Sweden i samband med att han är på Qliks säljkontor i Solna Business Park.

När det gäller svaret på hur många det var som faktiskt tvingades lämna bolaget runt årsskiftet är beskedet fortfarande inte kristallklart, men på given frågan konstaterar han att Qlik hade ungefär 2 400 anställda för ett år sedan, och att man idag har runt 2 000 anställda.

– Vi har gjort en hel del förändringar i vår marknadsstrategi. Våra partner ska ta hand om lite mer av försäljningen, så på säljsidan har många slutat. Sedan har visserligen många av de personerna hamnat hos våra partner ändå, säger Mike Capone.

Han förklarar partnerstrategin med att Qlik fortsätter sälja direkt till de största kunderna, medan partnerledet jagar nya och tar hand om de mellanstora och mindre.

När det gäller orsaken till de åtgärder som vidtogs runt årsskiftet tonar han gärna ner pratet om att Qlik skulle ha gått in i väggen. Föga förvånande vill han hellre lyfta fram de möjligheter han och bolaget ser och säger att det är svårt att hålla den tillväxtnivå bolaget haft fram tills nu.

– Jag skulle snarare säga att det dök upp ett fartgupp. Det är alltid lättare att växa när man är ett mindre bolag. Men vi har fått 8 000 nya kunder och tagit marknadsandelar under de senaste två åren. Det finns så klart stark konkurrens men vi krigar på, säger han.

Qlik, som idag har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania, har även gjort sig av med den svenska ledningen, med vd Lars Björk i spetsen, under nya ägarna. Den svenska mjukvarusagan blir alltså allt mindre svensk. Den nya vd:n verkar dock väldigt förtjust i bolagets ursprungsland och säger att han gärna värnar om det nordiska arvet.

– Jag älskar att vara i Norden. Qlik är väldigt väl etablerat här och vi får alltid ett varmt välkomnande av våra kunder. Vår ambition är att vara ett globalt bolag, men vi har 500 personer på vårt forskningscenter i Lund. Jag skulle säga att vi har det bästa av båda världar. Vi måste vara ett globalt bolag för att kunna konkurrera på marknaden, men samtidigt har vi allt som är bra med det svenska arvet och inte minst superlojala kunder i Norden.

Under Qliks riktiga glansdagar var det BI som var hajpbegreppet nummer ett i branschen. Idag är det snarare AI som är ordet på allas läppar. Och för BI-jätten Qlik gäller det att haka på det tåget också, även om Mike Capone själv gärna tar till begreppet hajp när AI kommer på tal.

– Det är många som pratar om AI och maskininlärning, det är en riktig hajp just nu. Vi har en öppen plattform och partner som kan jobba med det, som till exempel Bigsquid. Vi är där också, men vi får se vad som händer. Vi har egna lösningar inom maskininlärning och AI och vår kognitiva utveckling ska fortsätta, säger han och lyfter fram att Qlik hellre väljer att kalla det augmented intelligence och att man följer hur utvecklingen går innan man gör någon stor sak av det.

– Den kognitiva strategin är en viktig del av vår utvecklingsplan, men den dag vi ska göra det på allvar så vill vi stå med en kund och visa att det verkligen funkar.

De senaste åren, efter att bolaget köpts ut från börsen, har också handlat en hel del om den moderna mjukvaruklassikern att flytta över on premise-försäljningen till en mer prenumerationsbaserad modell. Och precis som många andra, så konstaterar Mike Capone att den resan har underlättats av att bolaget är privatägt, istället för att behöva ta smällar vid kvartalsrapporterna.

– Jag har tidigare jobbat med bolag som har 100 procent prenumerationsmodell, så det kan jag. Vi är inne på den resan nu och det underlättar att vi är privata. Vi behöver inte förklara varför det går ner, och där kan jag vara tydlig, det gillar jag. Jag var inte med när bolaget var på börsen, men när de rekryterade mig var det en väldigt stort fördel att bolaget är privatägt. Jag har jobbat på börsbolag tidigare och jag saknar inte samtalen varje kvartal.

Och efter regn kommer sol, eller som det heter på företagiska, efter nedskärning kommer framåtblickande. Mike Capone är tydlig med att tillväxten ska fortsätta, delvis organiskt, men han är ännu tydligare med vad som just nu toppar hans agenda:

– Vi är i förvärvsläge just nu.

Vad letar ni efter, något inom AI?

– Egentligen allt som kan skapa värde för koncernen. AI och ML vore så klart bra, men det kan även vara andra närliggande områden.

När får vi se det första förvärvet?

– Så snart som möjligt hoppas jag. Vi är väldigt aktiva på marknaden just nu. Det är intressanta tider just nu. Vi har god lönsam tillväxt och det ska vi fortsätta ha, och vi ska fortsätta ta marknadsandelar. Analytics and BI Platforms är en marknad som växer, det var lite därför jag gick hit. Jag tycker att det är en fantastisk marknad att vara på.