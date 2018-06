Få saker är stelare än en flygresenär som suttit still i sitt lilla avsedda utrymme några timmar. Det faktumet har bolaget XTD Group tagit fasta på, och lanserar nu appen Fit for Flight, vars syfte är att få den som flyger ofta att må bättre. Eller som bolagets slogan säger, Arrive in better shape.

Det är Benny Lundström, som tidigare lett konsultbolaget God-IT, numera uppköpt av Corechange, som nu valt att ge sig in i appvärlden.

– Jag har själv dålig rygg och vi tittade på var man är som mest utsatt. På ett plan är det i princip omöjligt att sitta med bra hållning. Man har även sett att det är viktigt att hålla igång på planet även för elitidrottare. När till exempel det australiska roddlandslaget mätte sina resultat så såg de att flygandet var en av de starkast bidragande orsakerna de gånger man gjort sämre resultat, säger han.

Appen innehåller korta filmer som anpassats för flyget och ska kunna köras offline. Där visas ett antal övningar där man går igenom hela kroppen och de mest utsatta lederna. Den kollega som ligger bakom övningarna är den trefaldiga olympiska diskuskastaren Benn Harradine från Australien.

– När det gäller hälsa och sjukvård börjar man komma en bit på vägen nu i vad man kan erbjuda. Kroppen behöver också mellanmål i form av rörelse. Genom det här löser vi ett i-landsproblem på riktigt, säger Benny Lundström

Är det affärsresenärer som är den främsta målgruppen?

– Vår målgrupp är de som flyger ofta, så det är främst inriktat på business travel, men även till charterresenärer. Vid varje tidpunkt räknar man med att det är en miljon passagerare uppe i luften, och totalt är det ungefär fyra miljarder resenärer per år.

Det är alltså inte bara i Sverige man ska lansera appen. Det enda språket man har valt är dock engelska. Efter att man nyligen lanserade på Android och annonserat via Google Adwords med inriktning på flygplatser har nedladdningarna så sakteliga börjat trilla in.

Benny Lundström.

– De ställen som vi har sett som har dragit mest är Egypten, USA och Indien, säger Benny Lundström, som dock konstaterar att volymerna än så länge är ganska låga.

Har ni satt upp något mål för hur många som ska ladda ner?

– Innan året är slut ska vi ha nått 25 000 och sedan tror jag att det går ganska fort mot 100 000. Då kommer det troligen att bli aktuellt att ta in pengar utifrån också.

Finns det något liknande sedan tidigare?

– Nej, vi har inte sett något så vi hoppas på lite fördelar av att vi är först ut. Framför allt på Android räknar jag med att det kommer fler konkurrenter när man kommer upp en del i volym. Då får vi rikta in oss på att vara bäst och tjänster runt omkring.

Hur ska ni tjäna pengar, kostar appen något?

– Just nu är det gratis. Vi kommer att sälja reklam lite beroende på hur det mappar med målgruppen. Jag tror att man borde kunna få en ganska hög peng för reklamen då det är ganska isolerat i appen.

Men ni kommer att ta betalt framöver?

– Vi planerar att ha en frequent flyer edition längre fram, och så kommer det att finnas en freemiumvariant.

Hur hett är det med appar nuförtiden, vill folk ha det?

– Det säljs väldigt mycket appar, men folk är mycket mer kräsna idag. Man vill se ett reellt behov och inte bara ladda upp.

Det är säkert kul i början att använda appen, men vad händer när folk tröttnat, hur ska ni hålla det vid liv?

– Vi har en del andra tjänster runt det som ligger klart. Därför vi börjar väldigt enkelt med enkla övningar, för att se åt vilket håll det går innan vi går vidare. Vi har mycket klart, men vi vill vara lyhörda för vad folk vill ha.

När det gäller det vitsiga namnet Fit for Flight så har XTD Group lanserat det på egen hand, men det har även funnits tidigare i form av en intern personalsatsning på SAS under 90-talet.

– Det gör ju inget om det känns igen. Vi har även planer på att lansera för tåg under namnet Train on Train, vi har i alla fall registrerat den domänen.