Sanningen kan vara svår att se i vitögat, även för it-experter. Det kan vara svårt att erkänna att man förlorat kontrollen över hur mjukvara installeras på företaget, eller att medge att det lokala nätverket har säkerhetsbrister och att koden som skrivs lämnar en del övrigt att önska.

I en värld där det räcker med ett kreditkort och en pc för att köpa ett datacenter kan en cio känna sig överflödig. Det skriver CIO.com och fortsätter med att räkna upp fem tuffa sanningar som cio:er och andra it-experter måste acceptera.

1. Skugg-it tar plats i rampljuset

För fem, sex år sedan var byod (bring your own device) en stor snackis. Anställda som använde smartmobiler och annan egen utrustning på jobbet sågs som ett stort problem. I dag handlar det snarare om byoit (bring your own it).

På svenska pratar man om skugg-it, men det är ett begrepp vars betydelse har förändrats med tiden. Förr i tiden handlade det om att ett gäng tekniker gömde en server i någon garderob. I dag är det ett gäng säljare som började använda en molntjänst utan att be om lov.

Det här betyder inte att it-avdelningen ska låta bli att blanda sig i. Man måste åtminstone veta vad folk på företaget använder, för att kunna anpassa sitt eget arbete efter det. Ett exempel är att försöka ge råd om vilka molntjänster som är lämpliga att använda. I stället för kontroll bör it-avdelningen sträva efter att ge relevanta råd.

2. Man kan inte göra allt i molnet

För sju år sedan trodde mer än 40 procent av de cio:er som deltog i en undersökning gjord av Gartner att det mesta av it-verksamheten skulle finnas i molnet i dag. Visst använder de flesta företag molntjänster, men fullständiga molnmigreringar är sällsynta.

Under åren som gått sedan molnet blev ett alternativ att räkna med har användarna så klart upptäckt en del problem, till exempel med säkerhet, regelefterlevnad, komplexitet och höga kostnader. För att få ut fördelarna med molndrift räcker det i många fall inte med att flytta lösningar rakt av. Det krävs ofta arkitekturer som lämpar sig för molndrift, till exempel användning av mikrotjänster.

Lägg till det att en del applikationer helt enkelt inte kan köras på virtuella maskiner, vilket gör att molndrift inte är lämpligt.

Numera lyder Gartners prognos att 90 procent av alla företag kommer att köra hybridlösningar, alltså både molntjänster och egna datacenter, 2020.

3. Mjukvaran är opatchad och osäker

Opatchad mjukvara är ett stort problem, både vad gäller säkerhet och regelefterlevnad, för att inte tala om de rent tekniska problemen som kan uppstå. Ändå finns det undersökningar som visar att tio procent av Windowsanvändarna kör opatchade installationer.

Användare klarar helt enkelt inte av att hänga med i den uppdateringstakt som krävs. Lärdomen är förstås att försöka sköta uppdateringar på ett bra sätt, men även att planera för att hantera de problem som kan uppstå.

4. Bandbredden räcker aldrig

När man väl lyckats installera 100-gigabitsanslutningar lär det komma någon hög chef som bara måste strömma alla marknadsföringsvideos i 4k-upplösning. Ju snabbare anslutningar man får till internet, desto större filer vill man skicka.

Men det finns kanske hopp. Både leverantörer och kundföretag blir bättre på att optimera nätverksanvändning, genom att välja bättre vägar i nätverken och på internet.

5. It är relevant – för den som anpassar sig

Trots explosionen av molntjänster så är teknisk expertis fortfarande efterfrågad. Men det krävs att man lär sig nya saker och att använda nya verktyg. Anpassningsförmåga blir en allt viktigare egenskap för it-proffs, liksom ”mjuka” egenskaper som förmåga att kommunicera.

Bland nya verktyg märks förstås AI-lösningar. Det är en säker prognos att räkna med att repetitiva arbetsuppgifter automatiseras.