Ända sedan begreppet it på kran skruvades på för en herrans massa år sedan har viljan att sälja allehanda saker som tjänst varit en stor strävan i branschen. I veckan har Advania haft en stor lansering, som enligt sälja som tjänst-vurmen skulle kunna klassas som molntjänst som tjänst. Eller i alla fall en panel där man ska kunna hantera molntjänster.

Det är Advania Norden som lanserar Marketplace as a Service. Där ska man kunna ha försäljning, hantering och fakturering av allt som tjänst, genom en egen portal. Det är hos distributören Ingram Micro grunden till den nya marknadsplatsen finns, och den baseras på Cloudblue, ett bolag som tidigare hette Odin och som förvärvats av Ingram Micro.

Advania kommer även att erbjuda det som en så kallad white label-lösning, det vill säga att andra återförsäljare också ska kunna erbjuda tjänsten i sitt eget namn. I portalen ska användaren dels få tillgång till fler än tusen molntjänster hos Ingram Micro, men samtidigt ska man även kunna lägga till sina egna och andra leverantörers molntjänster i plattformen.

– Det vi såg är att man behöver någon form av kontrollpanel för att hantera alla tjänsterna i en och samma portal. Tanken är att man ska ha allt på ett ställe, där allt kan hanteras av en och samma aktör, istället för att behöva en identitet och gränssnitt för varje molntjänst, konstaterar Advanias operative chef, Mikael Noaksson.

Och det önskade slutmålet för den här typen av tjänsteförsäljning går nog att likna vid det klassiska it på kran-begreppet, där ambitionen alltid varit att it ska kunna handlas på ungefär samma sätt som el. Men till det berömda it-uttaget i väggen, i vilket man bara kopplar in en sladd är det fortfarande en bit kvar.

– Det var mer komplext än vi trodde från början, och vi har investerat stora pengar i det här. Det är en komplett marketplace som är mer dynamisk än de andra portaler som finns idag, inte minst eftersom man kan lägga till sina egna molntjänster i samma plattform också, säger Mikael Noaksson.

En av de första kunderna är Apple-återförsäljaren Macforum. De har inledningsvis använt Advanias marknadsplats till att sälja Office 365, Skykick och Dropbox, men siktar på att utvidga successivt med exempelvis hårdvara som tjänst till både företag och konsumenter. En annan plan är att integrera sitt befintliga affärs- och e-handelssystem med marknadsplatsen.

– Det här är något vi letat efter under lång tid och som passar väldigt bra in i vår b2b-satsning. Sedan vi införde plattformen har vi lättare att erbjuda och sälja nya typer av prenumerationserbjudanden och molntjänster med en nöjd kund som resultat. Vi lade tidigare oproportionerligt mycket tid på att följa upp kostnader och fakturering, medan vi nu får en spårbar kontroll och överblick, säger Joakim Bank, försäljningschef på Macforum.

På Advania har molnportalen främst utvecklats för att hantera de egna kunderna, men efter att man var igång såg man alltså möjligheten att även kunna erbjuda den till branschkollegor. Som Mikael Noaksson konstaterat har det krävt en hel del investeringar, men han vill inte avslöja hur mycket. Han är dock övertygad om att investeringen kommer att betala sig, både från Advanias egna kunder och hos den som vill använda portalen i eget namn.

– Vi har insett att hela branschen har samma utmaning och istället för att branschkollegor skall behöva lägga lika mycket utvecklingstid och investeringar som vi har gjort ser vi möjligheten att erbjuda en komplett marketplace som tjänst. Vi har tagit fram en prismodell för white label-kunder, samtidigt är det nytt och affärsmodellen kommer säkert utvecklas med tiden, säger han.

Kommer ni att sälja tjänsten till era konkurrenter också?

– Absolut. Sedan kanske det kan vara en utmaning att få våra närmaste konkurrenter av köpa tjänster av oss av politiska skäl. Men ekosystemen förändras och har vi utvecklat en bra lösning som snabbt kan öka värdet i deras affär så tror jag inte det behöver vara ett hinder.