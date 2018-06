Telenors vd får spel

Patrik Hofbauer har efter elva år inom koncernen, av vilka de fyra senaste varit som vd i Sverige, beslutat sig för att lämna Telenor och istället bli ny vd och koncernchef på Svenska Spel.

– Jag har haft elva fantastiska år på Telenor, särskilt de senaste fyra åren när vi har vänt utvecklingen i Sverige och uppnått så mycket; tillväxt, förbättrad kundnöjdhet, startat vår digitala transformation och mycket mer. Nu har jag fått ett erbjudande som jag bara inte kunde tacka nej till. Jag går nu vidare till en ny och utmanande uppgift – i ett spännande företag som också har en stark koppling till sport vilket ligger mig varmt om hjärtat, säger Patrik Hofbauer, som själv är gammal hockeymålvakt.

Patrik Hofbauer.

Operatören uppger att man har inlett sökandet efter nästa vd, och Patrik Hofbauer kommer att vara kvar till mitten av december eller tills en ny vd har utsetts.

– Sverige är en viktig marknad för Telenor, en som liknar vår hemmamarknad men där vi har en utmanarposition. Under Patriks ledarskap har Telenor Sverige tagit viktiga steg för att transformera sig till en digital frontrunner. Vi är ledsna att se honom lämna, men vi är också stolta över att Telenors ledare tar sig an nya utmaningar i affärsområden som kräver såväl ansvarstagande som kommersiellt fokus och driv. Jag önskar honom all lycka till i sin framtida roll, säger Telenor Groups koncernchef Sigve Brekke.

Han blir ny cio på Telenor

Christian Roth.

Christian Roth har utsetts till ny cio på Telenor Sverige från och med den 1 augusti. Han har tidigare varit chef för företagets konsumentaffär och de senaste åren arbetat med företagets digitala transformation. Det nya uppdraget han får nu består bland annat i att ytterligare förbättra samarbetet mellan Telenors it- och marknadsorganisation. Han ersätter Stefan Jäverbring, som är tillförordnad cio.

– Vi letade efter en person med bred affärskännedom, tydligt kundperspektiv och digitalisering i blodet och hittade den perfekta kandidaten inom företaget. Christian har en ideal bakgrund där han senast arbetat med den digitala transformationen av vår konsumentaffär, säger Telenors avgående vd Patrik Hofbauer.

– Det här är ett fantastiskt tillfälle för mig att fortsätta bidra till Telenors digitalisering och förändringsresa. Jag ser fram emot ett ännu tätare samarbete mellan vår it- och marknadsavdelning och de positiva effekterna det medför för våra kunder, säger Christian Roth.

Telekomprofil ska sälja in Interxion

Alexander Kehrer.

Alexander Kehrer är ny sälj- och marknadschef för datacenterbolaget Interxions verksamhet i Norden. Han tillträdde den 1 juni och är baserad på företagets kontor och datacenter i Akalla utanför Stockholm.

– Datacenterbranschen är extremt spännande och ett otroligt viktigt fundament för att vårt digitaliserade samhälle ska fungera. Interxion är mycket väl positionerade i Sverige. Som en digital gateway kopplar Interxion samman företag i Sverige och internationellt och är därmed en strategiskt viktig partner för många organisationer, säger Alexander Kehrer.

Den nya säljchefen har över 25 års erfarenhet från olika ledande sälj- och marknadsroller inom it och telekom. Bland annat som försäljningsdirektör för Telenors b2b-verksamhet och han var tidigare även vd på TDC:s svenska driftbolag TDC Hosting. Närmast kommer han dock från det analysföretaget Cloudrepublic, som han var med och startade 2016 och som idag har närmare 30 anställda.

– Digitaliseringen, outsourcing till molnet och ökad efterfrågan av hybrida it -lösningar är trender som gör att Interxions roll som en möjliggörare för tillväxt för både företag och systemintegratörer stärks. Interxions tjänsteerbjudande och flexibla it-infrastruktur är en viktig anledning till varför tjänsteleverantörer inom it ser Interxions datacenter som en viktig pusselbit i sin leverans. Med Alexander på plats lägger vi i ytterligare en växel. Hans erfarenheter från både operatörs- och molntjänster kommer han att spela en viktig roll för vår fortsatta tillväxt och vi hälsar honom varmt välkommen, säger Nordenchef Peder Bank.

Nu tar hon över Avaus

Emma Storbacka.

Emma Storbacka, Sverigechef för sälj- och marknadsbyrån Avaus, har utnämnts till vd för hela Avaus. Hennes uppgift kommer att vara att leda Avaus internationella expansion i Tyskland och andra europeiska länder. Den nuvarande vd:n och ledande partnern Tom Nickels tar istället ansvaret för innovation och strategiska kunder.

Styrelseordförande Harri Roschier säger att Emma Storbacka har gjort ett enastående jobb med lanseringen av Avaus svenska verksamhet.

– Hon byggde upp ett vinnande lag och tog marknaden med storm på bara tre år. Nu håller Sverige på att bli vår huvudmarknad och det är det är dags för Emma att ikläda sig huvudrollen, säger han.

– Det är både spännande och enormt utmanande att axla huvudansvaret för Avaus nästa kliv framåt. Mitt team och jag har fått stort självförtroende av den starkt uppmuntrande mottagningen från våra kunder sedan starten. Nu måste jag säkerställa att vi fortsättningsvis håller kunderna entusiasmerade på både våra nya och etablerade marknader, säger Emma Storbacka.

Svensk Handel plockar in ny e-handelsman

Per Ljungberg.

Per Ljungberg är den som framöver ska leda Svensk Digital Handel, vilket även innebär att han blir vd för Svensk Handels helägda dotterbolag Svensk Distanshandel. Han tillträder tjänsten den 1 augusti, och kommer närmast från rollen som kommunikationschef för Postnord Sverige, där han bland annat haft det övergripande ansvaret för utvecklingen och positioneringen av e-barometern sedan 2009.

– Per besitter väldigt god förståelse för den svenska e-handeln och dess aktörer och har ett brett nätverk i e-handels Sverige. Med Per som vd kommer vi att fortsätta mot vår vision ”vartannat köp digitalt” och vi kommer kunna vidareutveckla verksamheten så att vi, genom bland annat D-Congress, fortsätter att vara en av de främsta mötesplatserna för e-handeln i Sverige, säger Freddy Sobin, ordförande för Svensk Digital Handel.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Svensk Digital Handels duktiga medarbetare, medlemsföretagen och Svensk Handel arbeta för att stärka den svenska digitala handelns konkurrenskraft. Vi ska ytterligare stärka vår position som knytpunkt för nätverkande, opinionsbildning och insikter om digital handel i Sverige, säger Per Ljungberg.

Byter pr mot it

Tobias Helmer lämnar rollen som Sverigechef på pr-byrån Axicom för att istället kliva in i en roll som svensk marknadschef på Dell EMC, en tjänst han kliver på nästa vecka.

Tobias Helmer.

– Jag ska fortsätta berätta om hur Dell EMC hjälper våra kunder i deras it- och digitala transformation. It har gått från att vara ett hjälpmedel till att förvandla hela verksamheter, it har blivit ren affärsstrategi. Dell EMC:s produkt-, service- och mjukvaruportfölj sätter oss i en position att leda den digitala transformation i Sverige. Vi är den enda aktören som kan erbjuda marknadsledande lösningar för företag och organisationer hela vägen från skrivbordet, ner i datacentret, och upp i molnet. Det ska vi bli ännu bättre på att berätta, säger han om sitt nya uppdrag.

Consid säkrar

Mikael Lundberg.

Konsultbolaget Consid lanserar ännu ett nytt affärsområde, inom informationssäkerhet. Chef för affärsområdet Information Security blir Mikael Lundberg, som likt många andra konstaterar att behovet av säkerhet bara blir större.

– Säkerhet är primärt ett verksamhetsbehov, inte ett tekniskt behov. Förmågan att styra, strukturera och hantera information är central för alla organisationer. De verksamheter som lyckas ta ett samlat grepp om sitt informationsbehov skapar rätt förutsättningar för digital transformation, verksamhetsutveckling och innovation, och stärker beslutsförmågan på alla nivåer. Eftersom värdet av tillgänglig information fortsätter öka, ökar även behovet av att skydda den från att förstöras, förvanskas eller hamna i fel händer. Och med all den kompetens som finns på Consid känns det som helt rätt sammanhang för att skapa ett riktigt starkt erbjudande inom informationssäkerhet, säger han.