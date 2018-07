Telia betalar 21 miljarder norska kronor, vilket motsvarar 22,9 svenska kronor, för de här verksamheterna.

Mobiloperatören TDC:s norska verksamhet omfattar Get, som är en leverantör av fasta tjänster med totalt 518 000 hushåll och företag anslutna till sitt fibernätverk. Mer än en miljon privat- och företagskunder använder Gets tv- och bredbandstjänster dagligen.

Dessutom ingår TDC:s norska företagsförsäljning i den här affären – och Telias vd Johan Dennelind säger i ett pressmeddelande att han tror att den här verksamheten tillsammans med Telias företagsaffär kommer att möjliggöra konvergerade erbjudanden till företagskunder.

Han tillägger att Telias norska mobilnät nu täcker 98 procent av landet och att Get kommer att fortsätta att investera i utrullning av fiber och bredband.

Get och TDC Norge hade under 2017 en omsättning på fyra miljarder norska kronor och gjorde en vinst före skatter, nedskrivningar och avskrivningar (ebitda) på 1,7 miljarder. Telia uppger att förvärvet är under prövning av relevanta myndigheter och denna väntas vara klar under det andra halvåret 2018.

– Vi har genomfört en rad lyckade förvärv i Norge och jag är helt övertygad om att den här transaktionen inte är ett undantag. Jag ser mycket fram emot att välkomna Gets och TDC Norges anställda och kunder till Telia Company, säger Johan Dennelind.