Under senare år har it-avdelningarna satts under allt hårdare ekonomisk press. Det ställs krav på att dels sänka kostnader, dels bidra till nya och högre intäkter. Men än så länge ställs det oftast inte krav på att it-avdelningarna faktiskt ska dra in pengar, genom försäljning av produkter och tjänster.

Det kanske blir ändring på det.

CIO.com beskriver i alla hur man lyckats med att skapa intäkter på en del företag, som normalt inte är it-leverantörer. Här är fem tips för att lyckas med det:

1. Fokusera på kunderna

Det låter som en klyscha, men är förstås sant: Fokusera på vad det egna företagets kunder behöver. Det gör att man kan identifiera affärsmöjligheter, även vad gäller it-lösningar.

Det är inget tvång att bygga sådana it-lösningar på egen hand. Om man lyckas identifiera ett behov hos kunderna kanske det fungerar med att förvärva företag som redan har de önskade produkterna eller tjänsterna i sortimentet.

Företag som lyckas sälja it-lösningar till sina kunder har också alla möjligheter att få ännu bättre förståelse för kundernas behov. Det skapar möjligheter till merförsäljning av annat än it-lösningar.

2. Tänk på affärer

Det låter kanske coolare på engelska: ”establish a business-minded work environment”. Men vad det handlar om är att ägna sig åt affärstänk och det görs lättare med en miljö som lyfter fram sådana tankar.

Det är inte så att alla på it-avdelningen behöver bli superentreprenörer, men affärsmöjligheter bör finnas med bland samtalsämnena på jobbet. Och man bör använda de begrepp som det renodlade affärsfolket på företaget använder.

I grund och botten handlar det om att prata om hur det man gör påverkar lönsamheten. Det blir lättare att förstå det om man har kontakt med affärsfolket.

Läs också: Så ger rollbyten bättre it på företaget

3. Skapa team som ägnar sig åt innovation

Även om man vill göra en hacka på att sälja it-lösningar så är det inte troligt att alla på it-avdelningen kan ägna sig helhjärtat åt det. Vissa har till uppgift att vara stöd åt verksamhetsfolk på det egna företaget, andra fokuserar på att ge support till kunder.

Lösningen är att skapa olika team, varav vissa fokuserar på att bygga nya lösningar som kan säljas som egna produkter eller tjänster. Och självklart bör team med olika inriktningar samarbeta när det är lämpligt.

4. Lyft fram kreativitet

Att skapa rätt team är viktigt, men det räcker kanske inte. Det gäller att skapa en kultur som premierar kreativitet. Hur gör man det?

En bra idé är garanterat att tona ned felfinnande och ha en tillåtande attityd mot misslyckanden, när det gäller att bygga nya lösningar. Det kan också vara bra att få dagdrömma lite, om vilka nya typer av it-lösningar som kan byggas. Och, framför allt, det måste finnas tid och resurser för att kunna vara kreativ.

Läs också: Industrin tar täten i digitaliseringen – här lägger de pengarna

5. Ha tålamod

Ibland kan det ta flera år att skapa en ny framgångsrik produkt eller tjänst. Och det kan krävas en del misslyckanden för att nå målet. Slutsatsen är enkel: ha tålamod.

Ett exempel på det är mobila lösningar. Redan vid sekelskiftet experimenterades med olika lösningar för mobiltelefoner och på vissa håll satsades det åtskilligt med pengar på lösningar som rann ut i sanden.

Det kan tyckas ha varit bortkastade pengar, men de företag som satsade fick i alla fall chansen att få viktiga erfarenheter. Rätt utnyttjade bör de ha underlättat när det blev läge att skapa lönsamma mobila lösningar.