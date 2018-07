Under rapportperioden nu under sommaren så hittar vi it-branschens stora utropstecken bland de företag som levererar publika molntjänster. Såväl Amazon Web Services, Microsoft och Google går som tåget just nu – i motsats till en del andra teknikbolag, som Facebook som brottas med sviterna av Cambridge Analytica-affären, något som slår mot vinsten.

Nu kommer en rapport som visar att den underliggande marknaden för publika molntjänster är urstark. Analysföretaget Canalys uppger att investeringarna i molninfrastrukturtjänster ökade med hela 47 procent under andra kvartalet 2018 (jämfört med motsvarande period förra året) till 20 miljarder dollar.

– Företagen håller på som bäst nu och funderar över vad som är det bästa alternativet för deras arbetsflöden, och de tittar på kostnaderna för och användningen av publika molntjänster, säger Daniel Liu.

Vanligast är att företagen landar i en hybridmiljö, fortsätter Liu, alltså en blandning av publika molntjänster, privata moln och egna datahallar.

Liu säger vidare att systemintegratörer spelar en nyckelroll i det här arbetet.

– Det finns en stor möjlighet inom professionella tjänster, konsulting och integration här. Att förstå styrkorna och svagheterna hos varje molnleverantör, de olika avgifterna och erbjudandena.

Canalys har också undersökt de största leverantörernas ställning på marknaden. Amazon Web Services kvarstår som största leverantör med 31 procent av den globala marknaden. De växte med 48 procent.

Microsoft Azure är tvåa, men växer snabbare är AWS. De har nu 18 procents marknadsandel och en tillväxt på 89 procent.

Google är den av de stora som växer snabbast, men från lägre nivåer. Google Cloud växte med 108 procent under perioden och företaget har nu åtta procent av världsmarknaden.

De här tre leverantörerna har också levererat riktigt starka rapporter för andra kvartalet.

AWS uppger i sin rapport att storföretag som Ryan Air och Epic Games satsar fullt ut på deras moln. AWS omsatte under perioden 6,1 miljarder dollar.

Microsofts molnplattform Azure ökade alltså med 89 procent jämfört med samma period förra året, men hur mycket Azure omsätter avslöjar de dock inte.

– Våra tidiga investeringar i det intelligenta molnet ger resultat nu och vi kommer att fortsätta expandera på stora och växande marknader med olika innovationer, kommenterar vd Satya Nadella resultatet.

Googles moderbolag Alphabet särredovisar inte moinintäkterna eller hur de utvecklades. Totalt sett visade dock Google upp en stark rapport för perioden.

