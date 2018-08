När skickade du ett sms senast, eller lämnade ett röstmeddelande? Är du som jag, troligen ganska nyligen. Men ställ dig då frågan till vem? Majoriteten av mina privata sms och röstmeddelanden går i dag till mina föräldrar. Till de flesta andra är det Messenger och dylikt som gäller. Varför? För att det är enklare. Sms och röstmeddelande tillhör i det närmaste det förgångna. Det finns bättre teknik som kört om. Eller? Computerworlds Mike Elgan har tagit sig en titt på de gamla trotjänarna och jämfört med nya, hippa, verktyg.

Vid en snabb överblick är det lätt att tro att företagssfären har övergett textmeddelanden helt och gått över till betydligt mer moderna verktyg som Slack. Men låt er inte luras. Trots att det gått sju år sedan rekordet för antalet skickade sms, så överstiger de även i dag all annan kommunikation. Och för er som inte har rekordsiffran färskt i minnet: 2011 skickades, bara i USA, 2 300 miljarder sms.

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Alla som har en mobiltelefon har tillgång till sms, ungefär sex miljarder människor. Däremot har marknadsledande Slack ”bara” tre miljoner betalande kunder. Enkel matematik visar då att 99,5 procent av de som har tillgång till sms, inte är betalande användare av Slack.

Konkurrenterna då, hur står det till där? Hipchat och Stride. Slack köpte ju som bekant de bägge plattformarna efter en affär med mjukvaruföretaget Atlassian. Kan inte det bli spiken i kistan för sms. Nja, antalet användare når inte upp till sms-nivåer ändå. Men, säger vän av ordning, hur ser det ut med andra alternativ som Google Chat.

Det färgglada företaget har satsat hårt på så kallad Rich communiction services, RCS, som en slags ersättare för textmeddelanden. Tekniken används ofta av teleoperatörer för att erbjuda kunderna ett alternativ till exempelvis Skype. Med RCS går det att överföra bilder och filer, kunden kan använda gruppchatt och internettelefoni. Men återigen, sms är ett väldigt kraftfullt verktyg för företag.

Tro nu inte att tekniken för textmeddelanden har stått och stampat på stället i väntan på bättre tider. Tvärt om har den blivit mer flexibel, inte minst tack vare att den inte längre är bunden till en telefon. Till webbläsaren Chrome finns till exempel ett tillägg från CloudHQ som gör det möjligt att skicka och ta emot sms via Gmail. Liknande funktion finns också för att få in sms i Apples meddelandetjänst Messages. Inom kort lanserar Google möjligheten att skicak textmeddelande via webbläsaren. Flera verktyg för att inte skicka sms, men ändå skicka sms.

För företag är sms ett sätt att tränga igenom den flodvåg av epost som många medarbetare och kunder möts av varje dag. Likaså har reklam via sms visat sig vara en effektiv marknadsföringskanal. En amerikansk undersökning visar 82 procent av alla smartphone-användare öppnar alla sms som skickas till dem. Andelen öppnade mejl ligger dock kvar på låga nivåer.

Okej, så textmeddelandet lever vidare. Men röstbrevlådan kan vi väl lägga till handlingarna? Folk kanske lämnar meddelanden, men vem lyssnar?

It-bolagen säger sig dock ha en lösning för att förlänga livslängden även för denna teknik. Med olika former av transkriptionsverktyg ska man inte behöva ta anteckningar för att komma ihåg vad som sades. Istället görs meddelandet automatiskt om till, ja du gissade rätt, epost. Det finns till och med en tjänst, JMP, som låter dig välja ett telefonnummer som går direkt till en röstbrevlåda, så du slipper att överhuvudtaget svara i telefon och prata med främlingar. Allt genom lösningar som använder det öppna protokollet för meddeladen Jabber.

Både Google och Linkedin har jobbat på verktyg som på ett eller annat sätt involverar röstbrevlådor. De som använder Google telefoner kan inom kort låta misstänkta telefonförsäljare eller bluffmakare gå direkt till en brevlåda och inte omvägen via en ringsignal i fickan. På Linkedin ska användarna kunna läsa in röstmeddelanden i appen, som sedan skickas som epost.

Gammal teknik ersätts ofta snabbt av ny. Om vi nu har bättre teknik än sms och röstbrevlådor, varför lever de kvar. För att alla har tillgång till tekniken. Slå det, den som kan.