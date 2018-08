”Rösten är ett universellt användargränssnitt.” Orden kommer från Amazons tekniska chef Werner Vogels. Det krävs ingen träning och vem som helst kan använda det. Citatet säger en del om förväntningarna på röstteknik och den revolution den väntas innebära för företagen. Det sträcker sig långt bortom hur människor kommunicerar och interagerar. Rösttekniken kommer påverka hur företagen i grunden fungerar, skriver Computerworld.

Tunga ord att leva upp till. Men medan förväntningarna är höga ser det annorlunda ut på användarsidan. Det finns i dag ett stort gap mellan vad företagen faktiskt vet om tekniken, och vad de faktiskt gör. En bild som bekräftas i bland annat en enkätundersökning från it-konsultbolaget Globant.

Av de 600 beslutsfattare de varit i kontakt med såg en klar majoritet fördelar med den nya rösttekniken. Alla vill investera och tekniken är en del av deras digitala strategi. Men än så länge är det bara 31 procent av dem som använder röstassisteter i sitt dagliga arbete.

Läs också: Google och Apples plattformar allt vanligare inslag i nya bilar

Hittills har fokus legat på konsumentprodukterna. Smarta högtalare för det smarta hemmet. Vanliga användare har blivit kompis med Cortana och Alexa, 43 miljoner amerikaner använder i dag digitala assistenter. Och i takt med att plattformarna blir tillgängliga på andra språk lär antalet användare öka globalt. Det, om något, visar på hur värdefull tekniken är. Här finns enorm potential. För den teknik man använder hemma, tar man gärna med sig till jobbet.

Det primära användningsområdet väntas bli sökfunktionen. Enligt Google sker redan i dag 20 procent av sökningarna i deras sökmotor via röstassistenten. Inom två år väntas 30 procent av all surf ske via röststyrda plattformar, och 50 procent av webbsökningarna. Så ser det ut på fritiden. Under arbetstid är situationen en annan.

Produkterna som finns tillgängliga på marknaden har framför allt fokuserat på konsumenterna. Men Google, Microsoft och Amazon filar på plattformar anpassade för företagsanvändare. En rapport från it-säkerhetsföretaget Pindrop visar att tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen väntas ha eller ska investera i någon av de tre plattformarna till exempel för sin kundtjänst. Ett mindre antal företag uppger att de satsar på andra liknande system som IBMs Watson, Apples Siri eller Samsungs Bixby.

Verktygen har liknande funktioner att erbjuda kunderna, men lite olika styrkor och användningsområden. IBM har tagit sitt ai-system Watson och tagit fram en tjänst som låter kunden bygga sin egen röstassistent med sin data. De har i princip slagit ihop Watson Assistant med Watson Virtual Agent med hjälp av IBMs analysgränssnitt.

Cisco riktar in sig på mötestunga företag och bygger in sin Spark Assistant i samtliga konferensverktyg. De har samarbetetat med ett företag som heter Mindmeld. Grundkonceptet går ut på att assistenten lyssnar på de samtal som förs och därefter tar fram sökresultat. Ett verktyg som har stor potential, särskilt om det rustas med data från det egna företaget.

En annan aktör är webbläsarföretaget Mozilla som jobbar med en tjänst som går under namnet Scout.

Läs cokså: Snart vet din telefon mer än din familj om hur du mår

Det primära användningsområdet är dessvärre också det stora problemet. Sökresultat presenteras i listor, att ranka högt i de listorna är av yttersta vikt för allt från resebyråer till nyhetssajter. Föreställ er då diskussionerna om söktjänsten ska välja ut ett resultat bland tusentals andra. Redan i dag är frågan en het potatis där inte minst Google anklagats för att premiera sina egna tjänster och partners framför andra. Hur bolagen tar sig an denna utmaning nyckeln till deras framgång på morgondagens sökmarknad.

För att återvända till Werner Vogels ord, rösttekniken är ett universellt användargränssnitt. Och visserligen är det en användaryta, men det är också en teknik som sträcker sig längre än så. Man pratat om revolutionerande teknik. Det kommer möjliggöra det smarta kontoret som tillsammans med internet of things förändrar hur vi arbetar. Kontorsuppgifter förs över till intelligenta verktyg. Röststyrning kan komma att användas för att styra utrustning, underhåll. Assistenter kommer kunna ta anteckningar så medarbetarna kan fokusera på att delta i mötet istället för att sitta med näsan i en anteckningsbok – eller en skärm. Boka ett möte? Skippa mejl, skippa Slack, säg till assistenten istället.

Förväntningarna är, som oftast när det gäller ny teknik, oändliga. Mer samarbete, enklare vardag, frigör tid. Frigör dina händer! Ny teknik kan alltid röra om i grytan, men det ställer också nya krav och visar på nya utmaningar. Kanske blir kontoret rena hönsgården.