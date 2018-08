Apple är världens högst värderade bolag. Häromveckan passerade de den magiska gränsen en biljon dollar. Eller tusen miljarder dollar. I svenska kronor blir det 8 914 miljarder. Inte småpotatis direkt. Men man kan fråga sig om det egentligen spelar någon roll.

– Klart det är en milstolpe, men det påverkar dem inte. Om det hade varit hälften så mycket spelar ingen roll. Däremot för aktiepriset spelar det roll, för investerarna. Och för hur mycket fokus de får av media. Men annars är det bara en prislapp, säger Anders Elbak från analysföretaget IDC.

När ett bolag värderas så högt ökar intresset för dem, både hur de arbetar och deras produkter. De synas i sömmarna på ett mer noggrant sätt. Till exempel kan felaktigheter i produktionen få större konsekvenser för varumärket. Man riskerar också bli en större måltavla för politiska kampanjer. Mindre bolag kan flyga under radarn på ett annat sätt.

– Om ett företag tjänar mer pengar än ett mindre land så följer ofta ett krav på ett större ansvar. Inte från investerarna, det är mer politik eller ett konsumentproblem. Har man mycket pengar kan ett visst agerande ses om omoraliskt, inte olagligt, men fel ändå, säger han.

Vägen mot ett ”trillion dollar company” började 1976. Då var det persondatorer som gällde. Att bolaget under de senaste 40 åren lyckats klättra upp till toppen beror på en rad faktorer. En av dem kretsar kring flaggskeppsprodukten Iphone.

– Det finns flera faktorer, om man ska ta den främsta så är det hela ekosystemet runt produkterna. Framför allt Iphone. Men det är också ett väldigt starkt varumärke, de kan ta mycket betalt. De tjänar mycket pengar, säger Anders Elbak.

Under åren har Apple också gjort sig ett namn som ett innovativt företag. De revolutionerade sättet hur vi använder telefonen när de lanserade den första Iphonemodellen i januari 2007. En företagskultur som också bidragit till värderingen av företaget. En beskrivning som visserligen naggats något i kanterna på senare år. IDC-analytikern pekar också på att Apple fokuserat på användarvänliga produkter och att de byggt upp en mycket lojal användarskara. Vare sig kunden vill det eller inte – de klibbar fast.

– Faktum är att när man köpt in sig i ekosystemet är det svårt att komma därifrån, stark consumer stickiness, säger han.

I många år förknippades Apple med Steve Jobs. Att så tydligt knyta varumärket till en person har för- och nackdelar. Det kan bidra till att skapa en kult runt produkterna, en identitet. Men det kan bli svårt att komma vidare den dag personen lämnar företaget. Eller går bort. Steve Jobs avled hösten 2011. Apple har i dag visat att de kunde fortsätta växa efter hans bortgång och med Tim Cook vid rodret.

Så trots att deras främsta företrädare gått ur tiden och anklagelser om bristande innovation har investerarna fortfarande tillit till bolaget. Enligt Anders Elbak visar de senaste åren att de nått stabilitet.

– Apple har bevisat att någon kan ta över. Att även om senaste produktlanseringarna varit lite av en besvikelse har de bevisat att de kan gå framåt. Att det är färre risker inblandat med att investera i bolaget. De har visat att de kan vara ett tråkigt företag, att de är ett stabilt företag, säger han.

Vd Tim Cook har inte lagt mycket fokus på den höga värderingen. De blickar istället framåt. Macworlds testredaktör Samuel Nyberg skriver i en analys att Apple står inför en rad utmaningar. De har lagt allt mer pengar på forskning och utveckling. De måste hitta fler ben att stå på. Och det är på områden där de i dag inte bäst i klassen, artificiell intelligens och maskininlärning. Han siar också att priset på produkterna lär vara fortsatt högt.

– Apple ser hela tiden högre genomsnittspriser per såld Iphone och Iphone X. Sedan lär vi får se fler produkter i helt eller delvis nya produktkategorier i framtiden när Apple vill bli en större del av våra liv, säger han.

Han får medhåll av Anders Elbak. För att vara ett framtidsföretag krävs en ny produkt, en ny Iphone som revolutionerar branschen. Men Apple måste också stärka sin existerande produktportfölj – och ta fler marknadsandelar på en hårt utsatt smartphone-marknad.

– De har potential att ta andelar på tillväxtmarknader. Och de borde kunna förbättra sig på andra områden och inte förlita sig på telefonerna. Som surfplattor och smarta klockor, säger han.

Tusen miljarder dollar är oerhört mycket pengar. Det går nästan inte att begripa. Anledningarna till framgångarna är många. Men till syvende och sist handlar det om att andra människor anser att bolaget har detta värde.

– You can’t argue with the market, avslutar Anders Elbak.