Sedan finanskrisen 2008 har börsen i USA stadigt växt sig starkare. Nu är vissa investerare rädda att Elon Musks besked om avnotering av Tesla kan vara ett tecken på marknaden är på väg att överhettas, skriver Reuters. Ett lånefinansierat utköp kan i nuläget ses som ett illavarslande tecken, även om det krävs något mer för investerarna att lägga benen på ryggen. Dessutom kan Elons Musk till synes oskyldiga tweet bryta mot bestämmelser som reglerar börshandeln.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.