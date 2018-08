Tre år har gått sedan Google genomgick en rejäl omstöpning och nya moderbolaget Alphabet såg dagens ljus. Sökverksamheten, Youtube, annonsverksamheten och andra välkända varumärken låg kvar under namnet Google. Resten samlades under det som något diffust kallats Other bets. Här hittar vi i dag riskkapitalbolaget Capital G, projektet för självkörande bilar Waymo och internetballongerna Loon.

Med facit i hand har det visat sig att omstruktureringen var ett lyckat beslut. Alphabets aktie har sedan starten stigit 85 procent, skriver nyhetssajten CNBC. Google-verksamheten blomstrar och har sedan mitten av 2015 rapporterat kvartalsomsättning på 13 miljarder dollar och uppåt.

Nyheten om bolagets omstrukturering slog ner mitt i semestertider, i augusti 2015. Syftet med ett nystartat moderbolag och uppdelning av verksamheterna var att bli tydligare för finansmarknaden. Varje del av koncernen ska kunna stå på egna ben och vara ansvariga för sin egen utveckling. En renodling som gjorde det tydligare vem som gjorde vad, vart pengarna gick, vilka projekt som går med vinst och vilka som går med förlust. Samtidigt fick gamla rävar nya roller. Grundaren Larry Page, som aldrig har trivts i strålkastarljuset, lämnade över till Sundar Pichai. Page tog istället hand om rodret på Alphabet och experimentsverkstäderna där.

För Google har de tre senaste åren varit en finansiell framgång. Men inte helt utan utmaningar. Inte minst på den europeiska marknaden där de gått både en och två ronder med EU:s konkurrensmyndigheter. Anklagelser om att bolaget utnyttjat sin dominans inom både sökmotorer och mjukvara för smarta telefoner har lett till miljardböter. Men inflödet av pengar har det inte varit något fel på. Även efter en bot på fem miljarder dollar gjorde Google under andra kvartalet en vinst på 3,2 miljarder dollar.

Mer osäkert har det varit för de 13 dotterbolag som ligger under paraplyet Other bets. En tanke var att uppdelningen skulle leda till att bolagen kunde satsa mer på sitt. Ökad innovation var en målsättning. Men om det faktiskt blev så är en annan fråga. En handfull nya bolag har lanserats, ett har gått upp i Google och andra har knoppats av till egna företag utanför koncernen.

I den senaste rapporten avslöjades att de tretton bolagen under senaste kvartalet omsatt 145 miljoner dollar. Ett rejält steg uppåt jämfört med samma period förra året, närmare 50 procent bättre. Men fortfarande bara en ytterst liten del av Alphabets totala omsättning för samma period, 32,7 miljarder dollar. Rörelseresultatet visade dock på en förlust på 732 miljoner dollar.

Tanken har som bekant varit att varje segment ska vara självständigt. Egen vd, egen budget, egna affärsmål. Det bolag som just nu ser starkast ut är Waymo, enheten för självkörande bilar. Projektets bilar har åkt bergochdalbana men till hösten ser de faktiskt ut att göra verklighet av sina självkörande taxibilar i delstaten Arizona, USA. Branschanalytiker uppskattar att bolaget kommer vara värt 175 miljarder dollar inom de kommande tio åren.

Var ett bolag hör hemma har inte varit glasklart. Nest, tillverkaren av smart teknik för hemmet, ingick först i Other bets. Men under åren som gått har enheten tagits in under Google-paraplyet och delar nu kontor med samma avdelning som Googles telefoner, datorer och högtalare. Ett inte så överraskande beslut, då anställda redan från början sagt att uppdelningen skulle hämma utvecklingen av hela utvecklingen kring internet of things.

Andra enheter brottas med att stå på egna ben. Inkubatorn Jigsaw försöker lösa geopolitiska problem med ny teknik, men saknar affärsplan. AI-verksamheten Deepmind, som köptes 2014, jobbar mycket nära tjänster som tas fram inom ramen för Googles verksamhet och det är där tekniken får en kommersiell yta. Men det är fortfarande en egen gren i koncernen. Och uppdelningen har lett till problem. När Google cloud ville använda Deepminds varumärke sa cheferna där nej. Vilket kan verka konstigt då molnsegmenten faktiskt går med vinst.