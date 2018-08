Hon tar över på svenska SAP

Det blir Anne Haaber-Bernth som blir ny Sverigechef på SAP. Hon ersätter Johan Made, som har valt att lämna företaget.

Den nya Sverigechefen kommer närmast från positionen som chef för SAP:s nordiska affärsområde Digitala Affärstjänster. I sin nya roll får Anne Haaber-Bernth ansvaret för SAP:s totala affärsverksamhet mot kunder och partners i Sverige.

Anne Haaber-Bernth.

– Vi fortsätter att se en stor marknadspotential för SAP både i Sverige och i hela Norden och Baltikum. Vårt uppdrag är tydligt: att hjälpa företag i alla storlekar och inom 26 branscher att bli smarta företag. Hur vi gör det: vi utformar intelligenta tjänster och lösningar för företag så att de på sitt unika sätt kan använda data för att skapa nya affärsidéer och värden, säger Martin Schirmer, vd för SAP i Norden och Baltikum och välkomnar med följande ord:

– Annes fantastiska kunskap om och relation till våra kunder, tillsammans med hennes beprövade ledarskap inom smarta digitala tjänster gör henne perfekt för rollen som chef för Sverige, där vi fortsätter växa både direkt och genom vårt stora ekosystem.

Unit4 rustar för Sverige och Finland

Katarina Gunnarsson.

Unit4 har utsett Katarina Gunnarsson till ny vd för Unit4 Nordic East, vilket är en affärsregion som inkluderar Sverige och Finland. Efter att ha arbetat på Unit4 sedan 1997, då hon anställdes som projektledare, tar hon nu över vd-rollen den 15 augusti. Närmast kopmmer hon dock från rollen som Director Professional Services för Continental Europe.

– Jag är mycket glad över att få tillträda min nya roll som VD för Unit4 Nordic East. Unit4 är ett spännande företag med otroligt kompetenta och duktiga medarbetare som betjänar en stor och kunnig kundbas, och jag ser fram emot att arbeta för att ytterligare förbättra vår redan starka position i regionen, säger Katarina Gunnarsson.

– Katarina har omfattande branschkompetens och alla de ledarskapskvaliteter som krävs för denna roll. Hennes prestation som Director Professional Services Continental Europe samt hennes prestationer i tidigare roller i företaget har varit enastående och jag är väldigt glad över att hon har tackat ja till att bli vd för Unit4 Nordic East, säger Jeremias Jansson, Regional President Continental Europe.

Game over på EA

EA-höjdaren Patrick Söderlund meddelar nu att han lämnar spelbolaget, dit han kom efter att EA köpt den svenska spelutvecklaren Dice. Totalt blev det nästan två decennier i bolaget.

Patrick Söderlund.

– Idag ger vi beskedet att Patrick Söderlund har tagit beslut om att gå vidare från EA. Efter nästan två decennier som pionjär för vårt bolag och vår bransch kommer han att påbörja på ett nytt kapitel i livet senare i år, konstaterar Andrew Wilson, vd på EA, i ett brev till de anställda, enligt sajten Polygon, men vad innebörden av det nya kapitlet är framgår inte ännu.

Box byter boss

Chris Baker.

Chris Baker tar över som Senior Vice President och vd för lagringsbolaget Box i Emea. Han var tidigare chef på SAP Concur, där han lett verksamheten i Storbritannien, Irland, Frankrike, Afrika, Mellanöstern, Norden och Benelux. Utnämningen uppges av Box vara ett led i bolagets internationella expansion i Europa och Mellanöstern.

– Tillväxten på de internationella marknaderna är central i vår långsiktiga strategi. Vi är glada att kunna välkomna Chris som kommer att bidra med att utveckla vår verksamhet i Europa. Hans tidigare stora framgångar hos SAP Concur och erfarenheten av att utveckla företag i Emea-regionen gör honom väl lämpad när det gäller att utvidga Box närvaro i denna viktiga region, säger Stephanie Carullo, operativ chef på Box.

– Jag har haft koll på Box under flera år och ser stora möjligheter att öka tillväxten inom Emea. Idag försöker allt fler företag oavsett storlek att bli helt digitala arbetsplatser. Box starka produktutbud, den framåtriktade visionen och företagskulturen gör att företaget kan hjälpa kunderna på den här resan. Jag är mycket glad över att komma till företaget i det här spännande skeendet, säger Chris Baker, som även har ett förflutet på bolag som Sun Microsystems, Microsoft och Salesforce.

Hon ska stå för dynamiken på Istone

Lena Ridström.

Lena Ridström kliver in som affärsområdeschef på den numera danskägda affärssystemkonsulten Istone, där hon kommer att ansvara för det svenska arbetet med Microsoft Dynamics. Hon kommer närmast från Primelog Software, där hon var vd och har tidigare bland annat varit vd för Unitedlog, grundat Axido Consulting och jobbat som säljchef på IFS.

– Lena kommer att bidra med djup kunskap inom strategi och affärsutveckling från sina många år i it-branschen. Hon har ett innovativt tankesätt och rätt kunskaper för att leda vår svenska enhet inom Microsoft Dynamics. Jag är väldigt glad att ha Lena ombord och ser fram emot att jobba tillsammans med henne, säger Thomas Honoré, koncernchef för Columbus, som köpte Istone runt årsskiftet.

– Det ska bli otroligt spännande att få jobba med en ledande aktör i Norden som bidrar med att maximera och framtidssäkra sina kunders verksamhet digitalt. Jag ser fram emot att få lära känna teamet och tillsammans med dem fortsätta att utveckla Microsoft Dynamics-verksamheten i Sverige, säger Lena Ridström.

T-Systems satsar nordiskt igen

Det Deutsche Telekom-ägda konsultbolaget T-Systems har anställt Jesper Kryhlmand som vd i Norden. Han var tidigare en del av ledningen för danska konsultjätten KMD, där han jobbade med segmentet Business & Infrastructure. Nu hoppas han att T-Systems ska göra avtryck på den nordiska marknaden.

– Jag är glad över att bistå med att öka medvetenheten om T-Systems till den nivå som vi förtjänar. T-Systems är en internationellt erkänd digitaliseringspartner med en unik profil. På T-Systems kan kunder kombinera globala it- och telekommunikationstjänster med en säker europeisk molntjänst. Med detta i åtanke bygger vi innovativa digitala lösningar tillsammans med kunderna, som nyttjar möjligheterna till Cloud services, Internet of Things, Machine to Machine, SAP och IT Security; strategiska områden vilka Deutsche Telekom och T-Systems har investerat miljarder i, säger han.

Säljchef blir vd på Weblink

Weblink IP Phone, dotterbolag till Infracom Group, har utsett Oscar Civill till vd. Han har, enligt bolaget, tidigare varit en viktig komponent i sin roll som säljchef när operatören Weblink utvecklats till en tillväxtmotor inom Infracom-koncernen.

– Vi har landat i att erbjuda Oscar tjänsten som vd och det känns riktigt roligt att se hur motiverad Oscar är inför uppgiften. Oscar har gjort ett väldigt bra och stabilt arbete och har redan en djup kunskap om Weblink, samtidigt som han har en stor förståelse för utmaningarna i branschen. Jag är övertygad om att Oscar, med sitt nya ansvar och strukturerade arbetssätt, kommer att lyfta bolaget till nästa nivå, säger Bo Kjellberg, vd och koncernchef på Infracom Group.

– Att bli vd för Weblink är en utmaning som jag antar med stolthet. Jag har stor respekt för allt det hårda arbete som har fört oss dit vi är idag, och det roliga arbete som väntar. Uppdraget är tydligt, ökad tillväxt med bibehållen lönsamhet samt målet att bli en stor och etablerad leverantör av telefonitjänster i Sverige. Med över 30 års erfarenhet inom it och telekom hoppas jag kunna skapa förutsättningar för en sådan tillväxt inom bolaget. Vi kommer att satsa ännu mer på att vidareutveckla våra befintliga säljkanaler samt fylla på med ett antal nya, säger Oscar Civill om sitt nya uppdrag, som inleds den 20 augusti.