Undersökningen som sätter förstoringsglas på Googles insamlande av data har gjorts av en forskare vid Vanderbilt University i Nashville och visar hur företaget på en mängd olika sätt samlar in data om de miljarder människor som använder deras sökmotor, webbläsare, mobila operativsystem eller produkter som Gmail och plattformar som Youtube.

Rapporten uppmärksammas av nyhetskanalen CNN och kommer i en tid då medvetandet ökar och allt fler oroar sig över hur mycket data som it-bolagen samlar in över sina användare.

– Det har varit mycket fokus på Facebook i ljuset av Cambridge Analytica. Det här kvantifierar vad Google gör, säger Jason Kint, vd för Digital Content Next (en organisation som representerar flera stora medieförlag och som publicerat studien) till CNN.

Enligt rapporten samlar Google in betydligt mer data än Facebook, med hjälp av deras breda produktportfölj, som ju innefattar allt från Android, söktjänsten till Chrome och Google Pay.

Forskaren uppger i rapporten att nästan varje steg du tar på nätet samlas, från morgonrutiner som musiksmak, rutten till jobbet och nyhetskonsumtion till ärenden som möten inlagda i kalendern, besökta webbplatser och inköp som gjorts.

”I slutet av dagen har Google identifierat användarnas intressen med anmärkningsvärd noggrannhet”, står i rapporten.

Google samlar även in data när Android-telefonen är avstängd, skriver CNN. I studien uppges att en vilande Android-telefon som har Chrome körandes i bakgrunden sänder lokaliseringsdata till Googles servrar 340 gånger under en 24-timmarsperiod. 11,6 MB data passerar mellan en Android-enhet och Googles servrar under en dag med ”normal” internetanvändning.

En stor ström av data består av information som människor aktivt bidrar med när de skriver in något i Google sök eller letar efter rätt väg att gå genom Maps. Men två tredjedelar av alla data som företaget samlar in sker utan någon input alls från användarna.

– Det är nästan omöjligt att göra någonting digitalt överhuvudtaget utan att Google samlar in data om dig, säger Jason Kint.

En talesperson för Google kommenterar rapporten för CNN:

– Rapporten är gjord på uppdrag av en professionell lobbying-grupp och skriven av ett vittne för Oracle i deras pågående upphovsrättsliga tvist med Google. Så det är inte överraskande att den innehåller väldigt missledande information.

