Liksom andra länder planerar Australien att bygga ut nästa generations mobila nätverk, 5g. En aktör som sett som potentiell leverantör av utrustning är kinesiska Huawei, som sedan ett antal år är marknadsledande sedan de gått om svenska Ericsson. Men detta blir en affär som bolaget inte ror i hamn. Australiska regeringen förbjuder nämligen Huawei från att delta i arbetet, skriver Reuters.

Myndigheterna anser att risken för att systemen hackas är för stor. De vidtar denna åtgärd på inrådan av landets säkerhetstjänst. Samtidigt skickar det en signal om den hårdare linje som regeringen intagit gentemot Kina, som ändå är Australiens största handelspartner. Något som i sin tur tog sin början i anklagelser om att Kina skulle ha försökt påverka politiken i Australien.

Beslutet innebär att Australien nu går samma väg som USA. Även de har begränsat kinesiska bolag från att komma in på den eftertraktade marknaden. I ett uttalande skriver de australienska myndigheterna att regelverk som i vanliga fall gäller för telekomoperatörer nu också gäller för dem som tillverkar utrustningen. Bolag som med stor sannolikhet kan utsättas för utomrättslig styrning från en utländsk makt kan göra landets nätverk sårbara och utgör en säkerhetsrisk, står det också i uttalandet.

Huawei pekades inte ut specifikt, men en källa inom regeringen har uppgett att syftet var att rikta in sig på just dem och förhindra dem att delta i utbyggnaden. Bolaget förnekar att de på något sätt skulle stå under statlig kontroll. Däremot finns det lagar som säger att kinesiska organisationer och medborgare måste bistå och samarbeta med underrättelsetjänsten om de så kräver. Något som enligt analytiker gör att Huaweis utrustning skulle kunna användas som verktyg för spionage.

