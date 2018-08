Infront byter ägare

Investmentbolaget Shortcap har från och med juli gått in som ny delägare i Infront IT-Partner. Det nya ägarbolaget är främst specialiserat på små- och medelstora företag med stark tillväxt.

– Shortcap investerar i snabbväxande och dynamiska bolag, bland annat med inriktning mot it och Internetmarknaden. Infronts grundare har imponerat mycket på oss där de genom en närhet och förståelse för kunder inom smb-marknaden hittat en intressant affärsmodell som vi tror mycket på. Tillsammans med våra specialister inom sektorn tror vi att Infront kan accelerera sin expansion och bredda sin verksamhet, säger Eric Severin, vd på Shortcap.

Johan Rosenqvist, Infront IT-partner.

Infront IT-Partner grundades 2006, och har sedan 2011 ägts av Johan Rosenqvist, Henrik Enbom och Patrik Sandin som alla kommer att vara kvar som ägare samt fortsätta jobba operativt i bolaget.

– Den nya ägarkonstellationen kommer ge oss den erfarenhet vi behöver för att stärka våra erbjudanden och fortsätta vår tillväxtresa. Vi ser fram emot att tillsammans med Shortcap fortsätta vår strävan att bli våra kunders bästa leverantör, säger Johan Rosenqvist.

I somras fick bolaget också en ny vd efter Fredrik, då Patrik Holmström klev in, och det blir han som ska driva Infronts fortsatta utveckling framåt.

Patrik Holmström, Infront IT-partner.

– Tillsammans med de nya ägarna får vi en ny kompetens i styrelsen som kommer att hjälpa oss att utveckla Infront ytterligare, säger Patrik Holmström.

Det nya ägarskapet innebär att styrelsen nu består av styrelseordförande Jan Friedman samt Eric Severin, Heléne Köhler, Patrik Sandin, Henrik Enbom och Johan Rosenqvist.

168 butiker på drift hos Candidator DGC

RNB, som äger några av Sveriges mest välkända klädkedjor som Polarn o Pyret och Brothers, har valt Candidator DGC som helhetsleverantör av it till deras 168 butiker i Sverige, Norge och Finland. Avtalet som precis signerats mellan parterna ska täcka RNB:s it-behov. Serverinfrastruktur, klientinfrastruktur, kassa- och POS-system är några av de saker som ingår utöver själva driften.

– Det känns kul att få in en så intressant kund i vår retailsatsning. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete och RNB kommer att bli en mycket viktig kund för oss. Vi ska ta RNB in i nästa generations it och vi ligger redan nu i framkant med att leverera ett avtal som är skalbart efter RNB:s affärsbehov. Det är vad vi på Candidator DGC kallar it på kran, säger Jan Franzén på Candidator DGC.

– Vår digitalisering med omnikanal i fokus har verkligen tagit fart på allvar och vi stärker nu vår it´-leverans genom att forma detta partnerskap kring vår viktiga it-driftleverans. Vår förväntan är att Candidator kommer leverera en hög stabilitet avseende it-driften och bra förutsättningar för vår kommande it-utveckling, säger Carl Franke, cio på RNB.

Kristianstad e-arkiverar

Stefan Jonegård, vd på Ida Infront, tar hem affären.

Addnodebolaget Ida Infront fortsätter ta hem kommunala affärer inom e-arkiv. Den här gången är det Kristianstads kommun, som har tecknat ett avtal på fyra år som omfattar Ida Infronts produkt Iipax Archive med tillhörande tjänster.

– Genom upphandlingen av en e-arkivlösning tar vi ytterligare ett viktigt strategiskt steg i vår digitalisering. Valet föll på Ida Infronts lösning som efter omfattande utvärdering visade sig bäst motsvara våra behov och förväntningar, säger Martin Ranstorp, it-chef på Kristianstads kommun.

– Vi välkomnar varmt Kristianstads kommun till den stora grupp av kommuner som nu använder Iipax Archive. Vi ser att dess omfattande funktionalitet lett till att vi vunnit ytterligare en upphandling. Utvärderingen visar att produkten är väl positionerad på marknaden, säger Stefan Jonegård, vd på Ida Infront.

Commvault backar upp IBM

Backupbolaget Commvault har inlett ett samarbete med IBM som innebär att IBM Business Resiliency Services kan leverera Commvaults programvara för datahantering som en del av sin egen tjänste- och lösningsportfölj. Genom det nya samarbetet kan IBM Business Resiliency Services nu erbjuda en plattform för backup, återställning, migrering och indexering till sina kunder och som omfattar allt data, oavsett om det lagras internt, i molnet eller i en hybridmiljö.

Med Commvault som motor för datahantering kan IBM:s kunder också skapa mer effektiva strategier för hybridmoln, då den länkar samman intern infrastruktur och olika molnmiljöer som IBM Cloud, Microsoft Azure och AWS.

Rikard Lindkvist, Commvault.

– Genom detta samarbete underlättar vi för IBM:s kunder att hantera, skydda och arkivera sitt data, oavsett var det finns. För IBM Business Resiliency Services och deras specialister innebär möjligheten att erbjuda Commvaults produkter bättre förutsättningar för att säkerställa informationssäkerhet och regelefterlevnad, samt att driva molnstrategier och digital transformation hos deras kunder, säger Rikard Lindkvist, som är systemingenjör på Commvault Norden.

Snow tar tysk SAP-städhjälp

Svenska licensstädaren Snow Software har hittat en ny tysk partner, Akquinet. Tillsammans ska de båda bolagen jobba med it-governance, riskhantering, licensoptimering och behörighetsbaserad licenshantering. Särskilt det sistnämnda, behörighetsbaserad licenshantering, är extra intressant för samarbetet efter att SAP nyligen diskuterade förändringar i sina licensvillkor där de fokuserar på behörighet istället för på användning.

Snow Software och Akquinet ska kombinera sina SAP-certifierade lösningar, Snow Optimizer for SAP Software och Akquinet Sast Suite för att ge sina kunder bättre överblick av sina SAP-licenser och vilka medarbetare som har behörighet till vad.

Joachim Paulini, Snow Software.

– Tack vare samarbetet med Akquinet får vi en etablerad it-leverantör med många års SAP-erfarenhet på vår sida. Tillsammans erbjuder vi kunder ökad säkerhet kring SAP-licenser och behörighetshantering, samtidigt som vi minskar kostnader och tidskrävande administration, säger Joachim Paulini, med titeln lead architect för Snow Optimizer för SAP Software.

HiQ rullar ut mc-app

HiQ hjälper Yamaha Motor Europe att utveckla och lansera Myride, som är en app där användarna kan samla in och analysera detaljerad information om åkturen.

– Det här är ett fantastiskt bra exempel på hur vi levererar från idé, design och utveckling till kommunikation runt våra lösningar. Samarbetet med Yamaha Motor Europe visar hur vi kombinerar vår kunskap runt affär, teknik och människor med vår förmåga att sköta kommunikation runt lanseringar, säger Patrik Sahlsten, vice vd och affärsutvecklingschef på HiQ Göteborg.

Myride ska vara tillgänglig för alla motorcyklar, inte bara Yamaha-ägare, och kommer att hjälpa användaren att analysera allt från hastighet, bromsstyrka och lutningsvinklar till vägval och höjdskillnader. Därefter kan man bland annat spara uppgifterna på sitt eget konto och jämföra mellan olika åk samt mellan olika motorcyklar man kört. Eller dela data från åkturerna på sociala medier samt med andra Myride-användare.

– Det här är ett grymt spännande projekt. Vi använder smart teknik så att du kan få ut ännu mer av din motorcykelåkning, och den data som samlas in hjälper dig att förbättra din körteknik. På detta sätt ger vi vardagsåkaren samma möjligheter till analys och utveckling som proffsen har på racingbanorna, säger Maria Ågren, projektledare på HiQ.

– Vi valde HiQ på grund av att de är en pålitlig partner som kan hjälpa oss bygga den här fantastiska appen, relevant för alla motorcykelentusiaster. Från HiQ:s team har vi mött stort engagemang och entusiasm, vilket tydligt har bidragit till att vi kunnat hålla vårt kundlöfte, att överträffa förväntningar på alla plan, säger Antoni Orpinell, chef för Digital Marketing & CRM på Yamaha Motor Europe.

Här öppnar Elgiganten nytt

Elgiganten fortsätter att öppna nya butiker. I början av augusti slog man upp portarna till en ny butik i Falkenberg, och Västergötland är nästa punkt på butiksöppningsschemat. Närmare bestämt Skene, där kedjan under 2019 kommer att öppna ett nytt varuhus i Kungsfors Köpcenter.

– Kungsfors Köpcenter är redan ídag en attraktiv shoppingdestination och det kommer att stärkas ytterligare med de satsningar som görs just nu. Det är viktigt för oss att vara lättillgängliga för kunderna och nu har vi hittat det perfekta läget, säger Niclas Eriksson, vd på Elgiganten, som även meddelar att rekryteringen av personal kommer att inledas i slutet av året.