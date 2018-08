Den här nya emoji-funktionen har funnits hos värsta konkurrenten Slack under en lång tid, och att Google nu lägger in den visar om ingenting annat att Googles företagsinriktade chattprogram Hangouts Chat blir mer och mer lik just Slack. Det skriver tekniksajten Techcrunch som uppmärksammat förändringen i programmet.

Så förutom att den så vildvuxna marknaden för chattverktyg börjar konsolideras (Slack har som bekant lagt beslag på konkurrenterna Hipchat och Stride) så blir verktygen också allt mer lika varandra.

När Microsoft släppte sin Slackutmanare Teams för snart två år sedan anklagades de av Slack för att helt enkelt ”skapat en stor lista av Slacks funktioner”.

För företag som Microsoft och Google är marknaden för chattverktyg så viktig eftersom dessa i snabb takt ersätter e-posten som internt kommunikationsverktyg – och därmed berör centrala delar av organisationerna.

Slack släpptes 2013. Microsoft släppte Teams våren 2017 och Google kom med Hangouts Chat i mars i år.