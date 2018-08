Många stora aktörer fortsätter slåss för nätneutraliteten i USA, trots att den gick i graven i början av sommaren.

Branschorganisationer som the Internet Association, Entertainment Software Association, Computer & Communications Industry Association, och Writers Guild of America West har i veckan överklagat beslutet till en amerikansk domstol och begärt att det upphävs, rapporterar Reuters. I branschorganisationerna ingår också företag som Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix och Twitter.

Och det är inte det första överklagandet till domstolen – förra veckan vände sig 22 av de amerikanska staterna dit i samma ärende.

I sin inlaga till US Court of Appeals for the District of Columbia skriver de att det fortsatt krävs reglering för att hålla efter internetleverantörerna så att ett öppet internet skyddas. De ber också domstolen att inte tillåta att FCC föregriper staternas rätt att införa sina egna regler för att garantera ett öppet internet.

Men trots det breda motståndet är det inte troligt att nätneutraliteten återinförs i första taget – visserligen röstade senaten i maj för att behålla den men varken det amerikanska representanthuset eller Vita Huset går på den linjen.