Tele2 och Com Hem krattar manege inför fusionen

Samuel Skott.

Efter storaffären med Com Hem presenterar Tele2 nu lite av hur ledningsgruppen för det sammanslagna bolaget kommer att se ut. Operatören meddelar dock att ytterligare medlemmar kommer att presenteras innan fusionen slutförs. Sammanslagningen är fortfarande föremål för godkännande av såväl EU-kommissionen som aktieägarna i de två bolagen, och den nya ledningsgruppen kommer att tillträda först när allt är klart.

De positioner som presenterats i veckan är Mikael Larsson, finanschef, Samuel Skott, chef för Sweden Consumer, Karin Svensson, ansvarig för Chief People and Change Officer samt Stefan Backman, som ansvarar för Group General Counsel.

Samtliga medlemmar kommer att rapportera direkt till Anders Nilsson, som blir ny vd för Tele2-koncernen. Ledningsgruppsutnämningarna gäller som sagt från och med slutförandet av fusionen. Lars Nordmark, nuvarande finanschef på Tele2, samt Richard Peers, hr-direktör på Tele2, kommer då att lämna bolaget.

Tele2 ska delas upp i två affärsområden, Business to Consumers samt Business to Business. Sverige-vd Samuel Skott, kommer att leda Business to Consumers, det största affärsområdet i bolaget som kommer att inkludera varumärkena Tele2, Comviq, Com Hem och Boxer. Personen som ska leda affärsområdet Business to Business kommer att presenteras i ett senare skede, tillsammans med övriga medlemmar i den nya ledningsgruppen. Detta offentliggörande kommer att ske före slutförandet av fusionen, som beräknas ske under fjärde kvartalet 2018.

Tieto byter vd på Avega

Fredrik Ring.

Per Adolfsson väljer att lämna rollen som vd på Avega Group, ett bolag som köptes upp av konsultjätten Tieto i december 2017.

Det blir istället Fredrik Ring som tar över som ny vd. Han kommer att tillträda sin nya tjänst den 1 september, och kommer närmast från rollen som ansvarig för kommersialisering i Tietos enhet för datadrivna affärer. Han har jobbat sex år på Tieto, och har under sina 15 år i konsultbranschen grundat, utvecklat och lett egna konsultföretag samt varit på CGI.

– Avega har fantastisk kompetens, en unik kundbas, och är ett starkt varumärke i branschen. Jag är oerhört stolt, och ser fram emot att arbeta med teamet med fortsatt fokus på tillväxt, säger han om det nya uppdraget.

– Avega är med sin djupa kompetens inom digital transformation en viktig del i Tietos strategi och stärker oss ytterligare på den konsultdrivna svenska marknaden. Tack vare sitt starka ledarskap och sin långa erfarenhet från konsultbranschen är Fredrik rätt person för att fortsätta utveckla och växa Avega, och utöka samarbetet mellan bolagen för att skapa värde för såväl kunder som medarbetare, säger Ari Järvelä, chef för Tietos enhet Business Consulting and Implementation.

– Jag vill tacka Per Adolfsson för det fina arbete han gjort i att leda, utveckla och växa Avega de senaste åren. Per Adolfsson har också haft en central roll i att skapa samarbetsytor och gemensamma affärsmöjligheter för Tieto och Avega sedan förvärvet, och Avegas resultat har under Pers ledning starkt bidragit till Tietos tillväxt i Sverige, säger Ari Järvelä vidare.

Betalbolag ska satsa i Norden

Erik Olofsson.

Betalningsplattformen Stripe har rekryterat Erik Olofsson som ny chef för sin verksamhet i Norden. Han kommer närmast från det San Franciscobaserade blockkedjeföretaget Chain och det nordiska vc-bolaget Creandum. Han har en tidigare bakgrund som managementkonsult på Bain & Co där han arbetade i olika roller i Stockholm, London och New Delhi.

– Jag ser fram emot att få leda Stripes verksamhet i Norden och ser många möjligheter framför allt bland nystartade techbolag som snabbt och enkelt behöver nå en internationell marknad. Jag har alltid sökt mig till företag med känsla och förståelse för hur teknik och affärer kan utvecklas tillsammans och det är ju precis där Stripe har skaffat sig en ledande position, säger Erik Olofsson.

Fujitsu datacenterrustar

Stefan Elfving

Fujitsu rustar nu upp inför hösten, med ett antal nya namn. Stefan Elfving, som närmast kommer från Ingram Micro, kliver in som partnerchef för datacenterlösningar. Han inledde karriären på Inwarehouse 1999, och har sedan dess varit hos såväl tillverkare som distributör.

– Jag är oerhört glad över att nu få jobba hos Fujitsu med våra partners. Jag kommer att jobba som partneransvarig, primärt med Datacenter, men även klient. Det som lockade mig var deras nysatsning på partners med nytt partnerprogram. Partners är som en röd tråd genom mitt yrkesliv. Det som driver mig och fascinerar mig i den här branschen är lusten att utvecklas och att hjälpa till, att alltid vilja lite mer, säger han.

Och han är inte ensam om att vara ny på sin avdelning. Roger Vidgren, som ansluter från Lenovo, kommer att vara senior säljspecialist inom datacenterlösningar, och Kristoffer Fenander kommer att ha samma titel. Han kommer närmast från IBM.

Han tar över på Black Lizzy

Dan Wallin.

Dan Wallin är ny vd på Black Lizzy, en Stockholmsbaserad konsultbyrå som erbjuder konsulttjänster inom UX, projektledning samt test- och kravanalys. Han anslöt från One Agency i maj och från och med 1 september tar han över vd-rollen efter grundaren Hanna Törnström, som kommer att arbeta vidare med bolagets strategiska affärsutveckling.

– Vi ska fortsätta att vara annorlunda! Så länge vi gör det med passion och tillsammans så kommer vi att fortsätta attrahera de bästa konsulterna. Vi är kreativa och professionella, och vi tar våra kunders utmaningar på största allvar. Våra konsulter har hybridkunskaper och kan skapa disruptiva och långsiktiga digitala lösningar oavsett verksamhet eller marknad, säger Dan Wallin.

– Det har varit både spännande och roligt att starta upp och leda Stockholms bästa konsultbyrå, men nu är tajmingen perfekt för ett vd-skifte. Dan har gedigen erfarenhet från att få bolag att växa och han är bra på att få människor att växa, något vi värderar högt på Black Lizzy. Jag och resten av styrelsen har stort förtroende för att Dan har vad som krävs för att ta bolaget till nästa nivå, säger Hanna Törnström.

Vd-växling på JSC

Pelle Adelsfield.

Pelle Adelsfield blir ny vd på Nässjöbaserade JSC IT‐Partner från och med 1 september. Han tar över efter delägaren Petter Jacobs, som innehaft rollen under det senaste året. Pelle Adelsfield har tidigare ansvarat för försäljning och verksamhetens konsultaffär i tre år.

– JSC:s värde sitter i våra medarbetare med den kompetens de besitter och hela tiden använder hos våra kunder och jag är förväntansfull inför uppgiften. Det kommer att bli en spännande resa framöver, där jag går in med energi och dessutom en klar övertygelse om att JSC fortsätter skapa stora värden för våra kunder, säger han.

– Jag tog över vd‐rollen för ett drygt år sedan när dåvarande vd Christer Löwdahl valde att kliva av på grund av hälsoskäl. Det känns väldigt bra att vi nu har hittat en långsiktig lösning och jag ser fram emot att jobba tillsammans med Pelle när han leder JSC mot en spännande framtid, säger Petter Jacobs, som återgår till sin roll som affärsarkitekt där han ska ha fokus på specialistområden inom strategi och innovation samt arbeta med frågor inom företagskultur.

– Det är roligt att Pelle i konkurrens med externa kandidater var den starkaste kandidaten och ett styrkebesked för JSC att vi åter rekryterar vår vd internt, säger styrelseordförande Stefan Wik.

Leder B3:s nya Squadra

B3 Consulting Group breddar nu sin verksamhet med ytterligare ett bolag, B3 Squadra, som ska ha fokus på teambaserade leveranser. B3:s tanke är att om kunderna ska lyckas med sin digitala förnyelse så krävs det att man snabbt kan bygga upp väl fungerande utvecklingsteam.

– Vi vet att framgångsrika utvecklingsteam präglas av en kombination av hög teknisk kompetens, effektiva arbetssätt och ett starkt samspel, något som tar tid att etablera. Genom att erbjuda persistenta team kommer vi att kunna erbjuda en helt ny nivå av produktivitet till våra kunder, säger Klas Fokine, som kommer att vara vd på det nya bolaget.

– Vi ser en växande skara intressera sig för nya sätt att köpa konsulttjänster, med fokus på att snabbt bli produktiva i sitt utvecklingsarbete. Vi är glada att få arbeta med Klas Fokine och hans kompanjoner för att bygga upp ytterligare ett specialistbolag i B3-familjen, med fokus på teamleveranser som ger högre kvalitet, enklare upphandling och snabbare resultat för verksamheten, säger Sven Uthorn, vd och koncernchef för B3 Consulting Group.

Och han vill också vara en B3-chef

Jonas Elgquist.

Jonas Elgquist har under sommaren tagit över vd-rollen på B3-ägda Rebel & Bird från företagets grundare Benjamin Glaser, som istället kommer att fortsätta som chief experience officer.

Jonas Elgquist har arbetat på konsultbolag i 20 år, stora som små. 2012 började han på B3 och startade bolaget som i dag heter B3 Connexions. 2017 startade han B3 Digital Xperience för att jobba mer åtagandedrivet, och samma år blev Rebel & Bird en del av B3-koncernen efter att bolagen jobbat tillsammans hos den gemensamma kunden SF Bio.

– Lika duktiga som vi på B3 Digital Xperience var på teknik och utveckling, var Rebel & Bird på strategi och design. De hade samma ambitionsnivå som vi hade. Vi var en grym kombo tillsammans och det var bara rätt att slå ihop oss på riktigt. Benjamin Glaser, då vd för Rebel & Bird, är en av få personer jag känner som verkligen utmanar mig och samtidigt säger ”Ja, men då kör vi på det”. 100 procent fokus framåt med gigantiska visioner. Det är så oerhört roligt. När jag säger till Benjamin att vi ska bygga något som tar sig ut i rymden svarar han ”Ja, det är klart vi ska det”, helt utan ironi. Vi tänker lika helt enkelt, säger han om sitt nya uppdrag.

Vd-byte på Sigma Civil

Sigma Civil tar in Anders Dannqvist som ny vd från och med 1 september. Han kommer senast från Tyréns där han arbetat som affärsområdeschef.

– Sigma Civil är ett fräscht tillskott på marknaden för samhällskonsulter och har etablerat sig som ett utmanande och nytänkande attraktivt alternativ till kunderna. Det skall bli otroligt spännande att vara med och ta bolaget till nästa nivå, säger Anders Dannqvist.

Jonas Wållberg, som varit vd sedan 2014 då Sigma Civil startades, kommer finnas kvar inom bolaget i en rådgivande roll som vice ordförande i styrelsen.

– Sigma Civil har vuxit starkt och har kommit en bra bit i utvecklingen. Det är nu dags för nästa steg och därför naturligt med byte av ledning. Jag är mycket glad för att ha fått Anders ombord, säger Dan Olofsson, grundare av Sigma Group och styrelseledamot i Sigma Civil.

Consid i Västerås värvar lokalt

I våras etablerade sig konsultbolaget Consid i Västerås, och har sedan dess letts av etableringsansvarig Sebastian Wendéus och hunnit växa till att bli tio anställda. Nu har man hittat en ny kontorschef, Linda Johansson. Hon kommer närmast från det Västeråsbaserade bolaget Pingdom, där monitorering av webbplatser stått i fokus.

– Jag brinner för att bygga team och skapa en styrka i gruppen, och att nu få göra detta på ett företag med så pass stort fokus på personal och hr känns väldigt motiverande och roligt. Jag ser mycket fram emot hösten och att ta oss an utmaningen att digitalisera kunder och med lokal närvaro få påverka Västerås som stad och driva dess utveckling framåt, säger hon och fortsätter:

– Vi siktar på såväl nationella som regionala kundsamarbeten. Fördelarna med den lokala närvaron är många. Att kunna ha folk på plats, möjlighet till bättre kommunikation och personligare kontakt är några. För oss är tillit och dynamik två viktiga ledord i våra samarbeten, vilket vi sett på andra orter att den lokala närvaron leder till.