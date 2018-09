Klart med ny Telenor-vd

Det blir en nygammal bekantskap som vd på Telenor i Sverige. Kaaren Hilsen, som tidigare varit finansdirektör för Telenor Sverige och vd för Telenor Montenegro, tar över svenska Telenor senast den 1 mars 2019. Närmast kommer hon dock från en kort sejour som finanschef på spelbolaget Betsson.

Kaaren Hilsen.

Kaaren Hilsen ersätter Patrik Hofbauer som nyligen meddelade sin avgång.

– Kaaren Hilsen är en erfaren ledare som känner Telenors verksamhet mycket väl. Jag är mycket glad över att Kaaren kommer tillbaka till Telenor efter en tid utanför bolaget för att leda den svenska verksamheten, säger Telenors koncernchef Sigve Brekke.

– Jag ser mycket fram emot att komma tillbaka till Telenor eftersom det var ett svårt beslut att lämna förra året. Efter 17 år inom koncernen vet jag vilken potential som finns i företaget med det engagemang och den drivkraft som finns hos människorna som jobbar där. Det ska bli otroligt roligt att återigen få jobba tillsammans med alla de fantastiska medarbetarna på Telenor och att nu som vd driva företaget vidare på vår gemensamt utstakade väg för att ta den svenska verksamheten till nästa nivå, säger Kaaren Hilsen.

Arktiskt vd-byte

Det Luleåbaserade konsultbolaget Arctic Group byter vd. Fredrik Åström ersätter Peter Nordlund, som istället fortsätter som ägare och styrelseordförande.

Peter Nordlund och Fredrik Åström.

Arctic Group har utvecklats kraftigt under de tre senaste åren. Den tullprodukt man utvecklat under många år har sålts och företaget har istället renodlat verksamheten. Inte minst har man haft en kraftig tillväxt inom säkerhet gällande digitala identiteter, samarbetsplattformar och hela utvecklingsområdet.

Den nya vd:n har varit hos Arctic Group i två år och går nu från avdelningschef till vd. Han har tidigare haft olika ledarroller inom näringslivet i Luleå och har ett stort kontaktnät.

– Framför allt är det personen Fredrik som jag och personalen känner stor trygghet med och det känns fantastiskt rätt, säger Peter Nordlund.

– Det är ett spännande uppdrag för mig i ett bra skede att ta verksamheten vidare. Arctic Group är ett fantastisk företag, med otroligt kompetent personal, vilket gör att vi får stora och mångåriga förtroenden hos våra kunder, säger Fredrik Åström.

Lämnar över Hogiaklubban

Reino Johansson är ny styrelseordförande i Hogia. Han efterträder Jan Rudberg, som drar sig tillbaka efter 20 års styrelsearbete i företaget.

Reino Johansson.

Reino Johansson har lång erfarenhet av företagsledning i olika former. Han har varit partner och lett den svenska konsultverksamheten inom både PwC och Deloitte och har även innehaft ledande befattningar inom Telia och Ericsson.

– Hogia var en pionjär inom svensk programindustri. Under nära 40 år har företaget klarat av att anpassa sig till den ständiga teknikutvecklingen och ändå lyckats bibehålla en god lönsamhet och stadig tillväxt. Jag är verkligen tilltalad av att få vara med och leda Hogia in i framtiden, säger Reino Johansson.

Hogias verksamhet fördelar sig på två distinkta områden. Hogia förser transportbranschen med systemlösningar för både person- och godstrafik, och givetvis har man även branschanpassade standardlösningar inom ekonomi, lön och hr.

– Det finns intressanta synergier mellan dessa områden som vi kommer att utnyttja framåt. Våra kunskaper inom transport främjar utvecklingen av produkter på den administrativa sidan och tvärtom. Till exempel förser Hogia kollektivtrafikresenärer med information i realtid. Inom den administrativa sidan är det nu stort fokus på realtidsapplikationer för att man ska kunna få en nulägesbild av sin ekonomiska status, och där kommer vi att ligga i framkant, säger Reino Johansson.

– Med Reino Johanssons tillsättning fortsätter vi traditionen att i styrelsen alltid ha flera personer med lång erfarenhet av att leda och utveckla komplexa verksamheter, säger Bert-Inge Hogsved, Hogias grundare och vd.

Britt värvar dalachef från Pedab

Andreas Nyström.

Andreas Nyström, tidigare vd på ett av bolagen inom Pedab Group, blir ny försäljningschef på Britt i Falun.

Hos distributören Pedab startade han ett av dotterbolagen och byggde där upp deras arbetsplats som tjänst-koncept.

– Rekryteringen av Andreas är en stor tillgång i vår fortsatta tillväxtresa och expansion på den lokala marknaden. Vi upplever en tydligt ökad efterfrågan på våra tjänster, speciellt efter lanseringen av nya varumärket Britt, vilket är stimulerande. Med Andreas på plats är vi väl rustade att möta den och därmed kunna välkomna ännu fler nöjda kunder, säger Erik Hansson, platschef på Britt Falun.

– Britt är ett spännande bolag och jag attraheras av deras personliga tänk och tjänsteportfölj. Dessutom är den lokala marknaden i Dalarna mycket intressant. Vi letar redan efter flera nya kollegor som vill växa här tillsammans med oss, säger Andreas Nyström.

Sigmabolag plockar från Wise IT

Emil Rafstedt.

Emil Rafstedt blir ny enhetschef på Sigma Technology Solutions i Göteborg, där han ska hjälpa bolaget att hitta nya talanger. Han kommer närmast från Wise IT, där han jobbade som konsultchef och teamchef.

Sigma Technology Solutions är en del av Sigma Technology Group och specialiserar sig på mjukvaruutveckling, informationshantering och digitala tjänster med fokus på analytics och IoT. Idag består Sigma Technology Solutions av 80 specialister i Göteborg, Växjö och Lund.

– Utmaningar som alla bolag stöter på är bristen på it-kompetens. Här är det extra viktigt att vi utvecklar potentiella kandidater och befintliga konsulter. Att vi skapar möjligheter för dessa att utvecklas in i nya roller och uppdrag. Men också våga tro på de kandidater som vi ser har potential till att axla en mer avancerad roll i framtiden, säger Emil Rafstedt.

Ursäkta röran – Dustin bygger om

Efter sitt nederländska förvärv ändrar Dustin i sin koncernledning, där man dels tar in nya roller dels skrotar andra roller.

– Med den nya organisationen stärker vi vår position för fortsatt lönsam tillväxt och vidare expansion i både Norden och Nederländerna. Vi skapar förutsättningarna för att maximera den potential som finns inom bolaget. Genom att ha de bästa erbjudandena och skapa tydliga supportfunktioner kan vi vara en stark it-partner till våra kunder oavsett marknad och segment, säger Thomas Ekman, vd och koncernchef Dustin.

Förändringarna innebär att Henk Makaske, idag vd för Vincere Groep, blir ny medlem av koncernledningen med ansvar för SMB och LCP i Nederländerna.

Och Rebecca Tallmark, idag VP Product Marketing, tar rollen som ansvarig för SMB Nordic.

Supply Chain blir en ny funktion för att öka skalbarhet och leveransförmåga. Där kliver Thomas Ekman in som tillförordnad ansvarig under tiden rekrytering pågår.

Cio blir också en ny roll med ansvar för it-strategi, webbutveckling, it-drift och informationssäkerhet med forstatt utveckling av onlineplattformen. Här är Per Lengquist, idag Head of IT, tillförordnat ansvarig under tiden rekrytering pågår.

Pontus Willquist, idag VP SMB & B2C, blir ansvarig för lanseringen av onlineplattformen i Nederländerna och fortsätter som ansvarig för onlineplattformen samt transaktionell försäljning inom SMB Nordic och lämnar koncernledningen.

Jenny Ring, idag VP Operations, fortsätter som ansvarig för Operations inom Supply Chain men inte som medlem av koncernledningen.

Inte heller Private Label, med Robert Pap som ansvarig och Communication med Stephanie Forsblom som tillförordnat ansvarig, kommer att vara en del av koncernledningen längre.

Den nya organisationen ska först förhandlas med de fackliga parterna. OM den går igenom utgörs Dustins koncernledning från den 1 oktober alltså av:

Thomas Ekman, vd och koncernchef och tf VP Supply Chain, Johan Karlsson, finanschef och VP Finance & Business Support, Alexandra Drevenlid, VP Services & Solutions, Rebecca Tallmark, VP SMB Nordic, Michael Haagen Petersen, VP LCP Nordic, Henk Makaske, VP SMB & LCP Netherlands, Per Lengquist, tf cio samt Morten Jakobi, VP People Development.

Bambusergrundare leder nytt gäng hos Malmö stad

Bambuser-grundaren Måns Adler lämnar den digitala produktionsbyrån Ustwo för att bli kommunanställd i Malmö. Uppdraget blir istället att leda en grupp utvecklare som Malmö stad ska anställa i ett särskilt "tech team" under hösten. Det skriver sajten 8till5.

– Vi har redan anställt fem förändringsledare och inventerat alla verksamheter för att se vad de kan och vilka förflyttningar de behöver göra. Men vi måste komma ifrån att vi utreder jättelänge och inte kommer någonstans. Vi måste gå från problembasering till innovation, vilket inte är jättelätt, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef på Malmö stad till 8till5.

– Ibland vet man inte helt och hållet vad man ger sig in i, så det finns en liten härlighet i att pröva. Uppgiften är att bygga små prototyper. Om något av det lirar kan man gå vidare och bygga riktiga lösningar. Jag tror man idag hamnar i ett läge där man måste upphandla innan man designmässigt förstått vad måste bygga och då lägger enorma summor på saker man kanske inte kan använda. Det ska bli jättespännande att ge sig in i något som jag har tränat i 10-15 år och se hur det kan anpassas till de olika avdelningarna i staden och kanske effektivisera vissa processer, så det finns mer tid för det som egentligen är viktigt för välfärden, kommenterar Måns Adler sitt nya uppdrag.

Hon ska ge Malmö Itch

Acandos dotterbolag Itch drar igång verksamhet i Malmö och det blir Hanna Elfvin från egengrundade digitalbyrån Kan som blir chef för studion.

– Det gläder mig att vi lyckas fortsätta expandera vår närvaro på marknaden. Efter Stockholm, Oslo och Göteborg är det nu dags för Itch i Malmö. För att framgångsrikt etablera Itch i en ny region krävs en tydlig ledare med kompetenser inom affärsutveckling och strategiskt tänkande. Jag är helt övertygad om att Hanna är rätt person för jobbet, säger Itchs vd Mats Alerius.

Hanna Elfvin.

– Under de senaste åren har jag sett hur sammansmältningen av marknad, kommunikation, sälj och it gått i en rasande fart. Organisationerna letar efter kreatörer som kan greppa såväl teknologin som det mänskliga beteendet och affärsmöjligheterna. För dagens byråer är det en rejäl omställning, där nya köpare med andra behov kommer in, och där nya typer av kompetenser behövs. Itch har en unik möjlighet att möta denna verklighet och hjälpa organisationer att skapa upplevelser och affär i den digitala värld vi lever i. Jag ser fram emot att sätta itch på kartan här i Malmöregionen, säger Hanna Elfvin.

Itch kommer att dela kontor med Acando, och med ett nära samarbete verksamheterna emellan finns möjligheten att erbjuda kunderna en kompetensbredd.