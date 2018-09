Rymden kan bli nästa skådeplats för de stora molnleverantörerna. Även om Amazon Web Services aldrig talat om det här offentligt så har de letat efter folk till en satsning som innefattar rymd- och satellitsystem. Det här skriver amerikanska nyhetskanalen CNBC.

De två jobbannonserna med inriktning på rymdprogrammet upptäcktes först av webbsajten This Just In som täcker Amazon, och som publicerade en rapport om det, men därefter plockades annonserna bort.

Men att rymden skulle kunna utgöra en ny front i slaget om molninfrastrukturen är inte ologiskt. Amazon Web Services kämpar för att nå ett jättekontrakt med amerikanska försvarsdepartementet, och rymdstyrelsen Nasa är sedan tidigare kund till AWS.

I en av de här senare borttagna annonserna sökte företaget efter en ingenjör med specialitet inom databehandling. Den andra gällde en produktchef som skulle arbeta med flera rymdtjänster.

