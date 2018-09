Att it-jättarna ritar om mediekartan har blivit allt mer tydligt. Och i USA handlar det inte bara om själva bolagens effekt på hur media konsumeras. De stora it-ledarna är gärna med personligen och investerar i medielandskapet. Efter att Amazons Jeff Bezos tidigare köpt Washington Post för 250 miljoner dollar för ungefär fem år sedan, så är det nu dags för nästa storaffär.

Den här gången är det Salesforces grundare och koncernchef Marc Benioff som tillsammans med sin fru Lynne Benioff köper Time Magazine för 190 miljoner dollar från Meredith Corp. Det motsvarar drygt 1,7 miljarder kronor.

– För paret Benioff är Time en familjeinvestering. Investeringen kommer inte att ha någon koppling till Salesforce. Eftersom de inte kommer att driva verksamheten är vi mycket glada över att ha Marcs och Lynnes guidning och ledarskap när vi ska bygga ett nytt företag, löd kommentaren från Edward Felsenthal, chefredaktör på Time till CNN, efter att affären meddelats.

Det var Wall Street Journal som först rapporterade om försäljningen, och enligt den säljande parten Meredith förväntas affären vara klar inom 30 dagar. Det är dock bara Time som ingår i köpet. Meredtiths övriga tre titlar Fortune, Money och Sports Illustrated är fortfarande till salu.

Edward Felsenthal fick även andra frågor om hur affären kommer att påverka Times journalistik. Eftersom det är en tidning som ofta skriver om hur ny teknik påverkar samhällsutvecklingen kan det så klart vara känsligt att ha en Silicon Valley-vd som ägare. Enligt hans svar har Marc och Lynne Benioff ”a confluence of purpose” med sitt ägande.

– En av de första utmaningarna som Marc och Lynne gav oss är att tänka stort, riktigt stort. Om man tittar bortom femårsplanen, vad kommer Time att vara 2040? Vad kommer den betyda för folk om man blickar framåt några årtionden? Det är det vi alla kommer att tänka på när vi nu bygger ett nytt hem för Time, som är förankrat i det som vi kan och gör så bra, kombinerat med de resurser vi behöver för att nå vår största potential, både som individer och som ett team, konstaterar Edward Felsenthal.

Marc Benioff säger till CNN att han tänker sig ett liknande upplägg som Jeff Bezos har med Washington Post, det vill säga att man är ägare, men inte kopplar det till sitt bolags verksamhet.

– Som nästan alla vet, så är Time en skattkista fylld med vår historia och kultur. Vi har en djup respekt för hela organisationen, och är hedrade över att nu ha Time som en del av våra familjeinvesteringar, skriver han i ett mejl till CNN.

– Kraften i Time har alltid varit de unika berättelserna om människorna och sakerna som påverkar oss och förbinder oss alla. Lynne och jag kommer inte att ha något operativt ansvar för Time, utan bara se till att förvalta det här historiska och ikoniska varumärket.

I can’t imagine better stewards for @time than @Benioff and Lynne. Excited to begin this new chapter with them and our terrific team. https://t.co/PYoCIHfV4n https://t.co/A8dtDd2acY