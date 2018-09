Trots att många gärna pratar om att hantera sin it lokalt så ser offshoringtrenden ut att hålla i sig ett tag till. Idag är det ett väl etablerat sätt att jobba för de flesta konsultjättarna, och processerna för att arbeta med global programutveckling och förvaltning har mognat fram under de senaste åren.

Men det finns också tydliga indikationer på att tillväxten kommer att avta inom kort. Trenden med ökad offshoring gäller än så länge hela Europa. Att det fortsätter växa drivs framför allt av de brittiska och tyska marknaderna. Prognosen från IDC är dock att tillväxttakten kommer att avta under 2019.

– Offshoring växer fortfarande, och de stora indiska bolagen tar marknadsandelar. Offshoring har fått stort genomslag i Sverige och Norden. Av större företag är det bara 25 procent som inte använder eller planerar att använda offshoring inom de närmaste två åren, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC, men konstaterar att ett trendbrott alltså kan vara på gång.

– Å andra sidan planerar en tredjedel av företagen att minska på sin offshoring. Främsta skälet till det är att man vill öka den lokala närvaron, men redan nu börjar påverkan från automatisering och molntjänster slå igenom. 35 procent av företagen som vill minska offshoring vill göra det på grund av planer på automatisering, och 23 procent vill göra det på grund av molntjänster. Automatisering och molntjänster ger en mer komplex leverans och i ljuset av det ser nordiska företag över sin strategi för hur systemparken ska utvecklas och förvaltas.

Och tittar man på de indiska jättarna specifikt så fortsätter de alltså att ta för sig i Norden. Och i Sverige går de extra starkt, enligt IDC:s siffror.

Den totala andelen på marknaden för it-tjänster för de fem stora indiska bolagen, det vill säga HCL, Tech Mahindra, TCS, Infosys och Wipro, var dock fortfarande bara runt 8 procent i Sverige, och 6 procent i Norden under 2017.

Räknar man bort det indiska bolag som omsätter mest i Sverige, HCL, så växer TCS, Wipro, Tech Mahindra och Infosys med 14 procent i Sverige, medan motsvarande siffra för Norden är 8 procent.

HCL har som sagt absolut störst omsättning i Sverige. Att man har brottats med en hel del problem efter sitt köp av Volvo IT har vi skrivit en hel del om tidigare. Ett stort slag var givetvis att man tappat prestigekunden Stockholms stad. Omsättningsmässigt har man krympt med 10 procent på den svenska marknaden mellan 2016 och 2017.

– HCL har haft problem i Sverige, efter övertagandet av Volvo IT. Flera kunder har valt andra leverantörer, och HCL har rationaliserat bland personalen. Att köpa lokala bolag är ett sätt att permanent etablera sig och växa, även om just förvärvet av Volvo IT har varit mindre lyckat, säger Martin Sundblad.