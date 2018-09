SAP:s förre Sverigechef tar över Infor

Affärssystembolaget Infor tar nu ett viktigt kliv i sin fortsatta nordiska resa genom att utse en Nordenchef. Det blir Johan Made, som nyligen lämnade rollen som Sverigechef på SAP som tar över som ny nordisk chef.

Enligt Infor blir en del av hans uppdrag att leda en betydande investering i Norden, inklusive rekrytering av ny personal i hela regionen. Antalet medarbetare har redan ökat med drygt en fjärdedel under de senaste två åren och Infor sysselsätter idag runt 700 personer i Norden inklusive bolagets FoU-center för Infor M3 i Linköping och Kista. Johan Made ska främst bygga ett "Infor-ekosystem" genom att identifiera alla de roller som berör försäljning, kanalen och partner i Norden och rekrytera till dem.

Johan Made.

– En av mina främsta prioriteringar är våra kunder. Jag har föresatt mig att de ska kunna dra nytta av sina investeringar så snabbt det bara går. Redan nu kan jag se att antalet kunder som valt en molnlösning för sitt affärssystem har ökat väsentligt, som till exempel Nordens ledande kedja för växter och växttillbehör Plantagen och norska Marine Harvest, världens största laxodlare. Det är det här engagemanget i våra kunder som är vår biljett till framgång, säger Johan Made.

Innan Infor var han alltså vd på SAP Sverige samt ansvarig för molnlösningar i Norden och Baltikum. Han kommer att vara baserad på Infors kontor i Stockholm och rapportera till Cormac Watters, som är ansvarig för Europa och Asien.

– Vi kommer att fortsätta Infors snabba tillväxt över hela Europa och Norden utgör en väsentlig del i dessa planer. Infor arbetar utifrån molnet och vi har en väsentlig installationsbas av Infor M3-användare i Norden. Många av dem har varit tidiga med att införa affärslösningar baserade på våra molnlösningar, så vi är verkligen glada över att göra denna investering på en sådan aktiv marknad med stor potential. Johan kommer att vara en kritisk kugge i denna tillväxt. Den aktuella digitala agendan hos kunderna i Norden gör att efterfrågan är stark, vilket bäddar för en snabb tillväxt, säger Cormac Watters.

Hon tar över Telekområdgivarna

Ann-Sofie Fahlgren, som är enhetschef för konsumenträttigheter på Post- och telestyrelsen, har valts till ny ordförande i Telekområdgivarna. Den nuvarande ordföranden Sara Andersson lämnar över ordförandeskapet i och med att hon lämnat PTS. I styrelsen valdes även två nya operatörsledamöter in. Det är Ulrika Steg, affärsområdeschef på Telenor och Robert Liljeström, PA-ansvarig på Telia.

Ann-Sofie Fahlgren.

– Jag är först och främst tacksam för förtroendet att väljas till ny ordförande i Telekområdgivarna. Jag känner en trygghet i att det är en välskött och effektiv verksamhet med kunniga, engagerade och drivna medarbetare som gör skillnad för konsumenterna. Det känns bra att få vara en del av Telekområdgivarnas viktiga arbete med att bidra till att konsumenter kan fatta väl grundade beslut vid tecknande av tillexempel ett telefonabonnemang eller bredbandstjänst. Genom Telekområdgivarna ska konsumenterna kunna tillvarata sina rättigheter, säger Ann-Sofie Fahlgren.

– I Ann-Sofie Fahlgren får Telekområdgivarna en mycket engagerad och kompetent ordförande. Jag är övertygad om att hon tillsammans med styrelsen kommer att utveckla verksamheten ytterligare, säger Kajsa Frisell, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen och ägarrepresentant i styrelsen.

Tar över Devinix

Den Stockholmsbaserade outsourcing- och molnleverantören Devinix har tagit in Jerry Månsson som ny vd. Det före detta fotbollsproffset kommer närmast från en roll som försäljningschef på det Bisnodeägda bolaget Vendemore, och har innan det haft flera ledande befattningar på olika tillväxtbolag.

Jerry Månsson.

– Jag brinner för att skapa starka team med olika kompetenser och personligheter. Att få möjligheten att jobba med den kompetensmix som Devinix har och fylla på med nya stjärnor känns otroligt spännande. Devinix är ett företag med starkt fokus på personal och det lockade mig väldigt mycket. Kunderna är minst sagt imponerande med en blandning av banker, fastighetsbolag och myndigheter. De har ett enormt förtroende att driva och utveckla miljöer och ge fantastisk service. Det ska vi fortsätta göra och bredda oss ytterligare för att skapa ännu mer värde för våra kunder, säger Jerry Månsson om det nya uppdraget.

– Jerry har en häftig mix som tilltalar oss mycket, både som person och framgångsrik sälj- och marknadschef. Vi är väldigt glada över att ha honom ombord. Med stark tillväxt kommer nya roliga utmaningar, för vår del har det mestadels varit att möta enormt behov av infrastrukturspecialister, molnteknik och applikation. Säkerhet är ett annat fokus i kölvattnet av GDPR. Vi är strax klara med vår ISO 27001-certifiering för hela organisationen och våra processer. Våra hallar innehar sedan länge ett flertal certifieringar inom kvalitet, säkerhet och verksamhet, säger Thomas Bäckström styrelseordförande på Devinix.

Ska göra Osynlig med synligt

UX-designbyrån Osynlig rekryterar Linus Lennstrand från Fishbrain till ny vd. Han har tidigare även arbetat på Schibsted Fintech och Hemnet. Under sin tid på Fishbrain var Linus Lennstrand med och utvecklade nya affärsmodeller och dubblade personalstyrkan. Nu väntar uppdraget att utveckla och leda Osynligs tillväxtresa. Han ersätter Mitra Frost, som börjar som vice vd och operativ chef på Novare Public.

Linus Lennstrand.

– Jag är otroligt taggad inför att ta mig an uppdraget som vd för Osynlig och tillsammans med vårt starka team ta företaget till nästa nivå. Det finns stora möjligheter för företag att låsa upp nya och snabbare vägar till innovation och utveckling och bli mer fokuserade på sina kunder och användare. Osynlig har en viktig roll att spela i den förändringen och vi vill hjälpa fler branscher att göra den snabbare. Jag ser fram emot att välkomna många fler kunder och medarbetare till familjen, säger Linus Lennstrand.

– Vi är glada över att välkomna Linus som Osynligs nya vd. Vi har under året vuxit och breddat oss med både nya medarbetare och flera nya kunder inom bland annat telekom-, industri-, medie- och rekryteringsbranschen. Linus erfarenhet blir framåt en viktig tillgång för företaget. Hans profil går i linje med vad Osynlig behöver för att säkra vår framtida etablering och framgång, säger Osynligs styrelseordförande Johanna Berlinde.

Byter Accenture mot Telavox

Telavox fortsätter sin storsatsning på kundservice och har värvat en ny toppchef från konstultbolaget Accenture. Hon heter Johanna Carlsten och ska ansvara över Advisoravdelningen, leda ett femtiotal medarbetare och modernisera kundservicen.

Telavox, som utvecklar molnväxlar och levererar företagstelefoni, har tagit in en ny chef för Advisoravdelningen, med ungefär 50 medarbetare. Johanna Carlsten ansluter närmast från konsultjätten Accenture och ska nu alltså jobba med att se över kundresan och kundupplevelsen hos Telavox.

Johanna Carlsten.

– Telavox har redan kommit långt när det gäller kundservice. Vi är ensamma inom telekombranschen med att erbjuda våra kunder en personlig Advisor, så de slipper slussas runt. Min uppgift blir bland annat att forska mer i hur kunderna upplever och använder våra produkter. Då kan vi i ännu större utsträckning ge proaktiv vägledning, säger hon om sitt nya jobb.

Med mer än elva år bakom sig i konsultvärlden har Johanna Carlsten drivit många olika projekt mot industrier och företag, och då fokuserat mycket på hur kunder interagerar mellan olika system, alltså från ett utifrån- och inperspektiv.

– Vi vill gå från en supporterande roll till att ha en djupare förståelse för kundens verksamhet och se till att de lyckas med sitt företag. Med vår branschkunskap kan vi till exempel se över deras svarstider, hur tillgängliga de är för deras kunder på hemsidan och så vidare, säger hon.

Intraphone bygger om med ny Sverigechef

Det stuvas om rejält på Intraphone. Den tidigare försäljningschefen Oskar Wilhelmsson har tagit rollen som Sverigechef för bolaget. Han kom tidigare från Tieto, där han hade rollen som affärsområdeschef inom Healthcare.

Bolaget, som jobbar med it-lösningar och mobilapplikationer för vård och omsorg, har även plockat in Mikael Segersteen som it- och supportchef. Även han har ett förflutet på Tieto, med 19 års erfarenhet från olika roller. Dessutom har Christian Witt tidigare under året gått in i rollen som produktägare för att säkerställa att lösningarna följer utvecklingsplanerna samt säkerställa att kunderna kommer i fokus.

– Bolaget har gjort ytterligare steg för att säkerställa att vi klarar framtidens krav och att behålla kunderna i fokus, säger Oskar Wilhelmsson.

Han ska sälja in SAP:s leveranskedja

Pär Forsmark.

Pär Forsmark är ny försäljningsansvarig för SAP:s affärsområde Digital Supply Chain. Han började i mitten av augusti och kommer främst att fokusera på hur svenska företag kan optimera sina värde- och leveranskedjor genom att kombinera data från plattformar, klassiska SCM-användningar och kundrelaterade system. Pär kommer närmast från analys- och rådgivningsföretaget Gartner, där han de sista åren varit med och byggt upp Gartners Supply Chain-expertis och kundbas i Norden.

– Svenska företag ligger idag i framkant med automatiseringen, men när det gäller att ställa om till en digitalt integrerad tillverkning, från materialinköp ända till leverans och kundupplevelse, har vi i Sverige fortfarande stor potential. Det som driver mig är tillsammans med SAP:s partnernätverk möjliggöra för tillverkande företag, oavsett bransch, att kunna skapa långt mer värde för alla deltagare i leveranskedjan, säger han.

Ny marknadschef på Episerver

Episerver har rekryterat Mårten Bokedal som nordisk marknadschef. Han kommer närmast från en motsvarande tjänst på Sitecore, och har tidigare erfarenhet från bland annat Languagewire. En viktig del av hans nya uppdrag är att utveckla kommunikationen med Episervers omfattande partnernätverk.

Mårten Bokedal.

– Mårten har inte bara rätt erfarenhet och precis de meriter vi sökte. Vi gillar också att han är kreativ och tänker framåt, samtidigt som han löser uppgiften för dagen, säger Jessica Fardin, global marknadschef på Episerver.

– Det är riktigt stimulerande att komma till Episerver, som växer och verkar på en marknad i ständig förändring. Vårt mål är att fortsätta växa. Jag ser det som en tacksam uppgift eftersom det händer så mycket kring Episervers plattform och vårt starka ekosystem, säger Mårten Bokedel.

My FC laddar in nytt

Svenska My FC, som jobbar med mikrobränsleceller och laddare, har plockat in nytt folk för att stärka sig inom sina nyckelområden.

Chao Chen.

Chao Chen, närmast från Fingerprint cards, får titeln software development lead och ska jobba med utvecklingen av bolagets Mobile Usage Extended-projekt, vilket enklast beskrivs som ett bränslecellsystem direkt integrerat på baksidan av en mobiltelefon. Han kommer att vara baserad på My FC:s Malmökontor.

Per Svantesson.

Dessutom stärker bolaget upp styrelsen med Per Svantesson, med ett förflutet på Nevs, och som nu är på Pininfarina och jobbar med Hypercar H2. För My FC är det viktigt att få in kompetens från bilindustrin för utvecklingen av Lamina Rex, en räckviddsförlängare för elbilar.

– My FC erbjuder en väldigt spännande teknisk lösning för några av elbilsbranschens möjliga utvecklingshinder, speciellt bränsledistribution i kombination med bränsleceller. Att möjliggöra vätgasproduktion på det sätt son My FC gör måste utvecklas vidare. Jag vill bidra med min kunskap för att förverkliga den lösningen, säger han.