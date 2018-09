Streamingtjänster som Spotify och Tidal har tveklöst framtiden för sig, det står helt klart efter att RIAA (The Recording Industry Association of America) nu publicerat de senaste tillväxtsiffrorna för skivindustrins intäkter i USA.

Streamingtjänsterna står nu för 75 procent av de samlade intäkterna och utklassar med andra ord fysisk försäljning, licensavtal och digital nedladdning. De största streamingtjänsterna i USA i dagsläget är Spotify, Tidal, Apple Music, Pandora, Amazon Music och Google Play Music.

Totalt har streamingtjänsterna dragit in 3,4 miljarder dollar hittills i år till den amerikanska skivindustrin. The Verge rapporterar också att streamingtjänsterna får omkring en miljon nya prenumeranter per månad.

Både digital nedladdning och fysisk försäljning uppvisar stadigt sjunkande intäkter, med ett undantag: vinylförsäljningen ökar, om än inte påtagligt.