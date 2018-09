Just nu pågår Salesforces jättemässa Dreamforce för fullt i San Francisco, där man räknar med 170 000 besökare. Och moln­marknads­förings­jätten har redan presenterat samarbeten med jättar som Google och Apple, men det årliga väckelse­mötet har under första dagen även drabbats av nya, och för bolaget mer oönskade inslag.

Detta i form av demonstranter som kritiserar Salesforces kontrakt med US Customs & Border Protection agency, CBP, som uppges vara värt flertalet miljoner dollar. CBP är på senare tid främst känt för allmänheten för sin behandling av asylsökande familjer där små barn tvingas skiljas från sina föräldrar.

Salesforces grundare och vd Marc Benioff, som ofta och gärna syns i välgörenhets­sammanhang, har tillsammans med andra företagsledare fördömt CBP:s agerande. Men hans motvilja har uppenbarligen inte varit tillräckligt stark för att påverka affärerna. Och det är främst det som demonstranterna tar fasta på.

– Medan Salesforce festar på Dreamforce skiljs barn från sina familjer vid gränsen och får sina drömmar krossade. Vi vill ge oss tillkänna på Dreamforce och bjuder gärna in huvudtalarna Al Gore och Will.i.am, bolagets anställda och kunder deras att protestera med oss och framföra vårt budskap till Marc Benioff: avbryt kontraktet, säger Tihi Hayslett från Demand Progress till The Register.

I samband med jättekonferensen har det också läckt ut en mejlväxlning mellan Benioff och Jonathan Ryan, chef för Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, Raices. Där ska de ha diskuterat det omstridda kontraktet med CBP – men konversationen avbröts abrupt med att Marc Benioff skriver:

”Jag är ledsen, jag är faktiskt och dyker just nu”.

The Register konstaterar också att Salesforce ska ha försökt skänka 250 000 dollar till Raices före mejlkonversationen. De pengarna lämnade dock Racies tillbaka, med motiveringen att de inte vill ta emot några pengar från Salesforce på grund av företagets omsusade affär med CBP.