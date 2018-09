Uppdateringscykeln för Windows 10, med två uppdateringar per år utöver säkerhetsuppdateringar, skapar viss irritation på it-avdelningarna. Takten gör det svårt att hänga med, och många struntar i uppdateringarna tills support-perioden för uppdateringarna på 18 månader börjar gå ut. Då blir det å andra sidan bråttom, skriver Computerworld.

Läs också: It-administratörer slår larm: För många uppdateringar till Windows 10

Microsoft erbjuder nu 30 månaders support, för en extra avgift, från och med den uppdatering som kommer i oktober, men samtidigt kommer det nyheter om att Microsoft planerar erbjuda en tjänst som gör att it-avdelningarna slipper bry sig om uppdateringar, support-perioder och liknande överhuvudtaget.

Daas (Desktop/Device as a Service) eller Microsoft Managed Desktop (MMD) är ett paket med Microsoft 365 Enterprise och molnbaserad enhetshantering över Azure. 365 Enterprise består i huvudsak av Windows 10 Enterprise, Office 365 och Enterprise Mobility + Security. Paketet går hand i hand med Microsofts nya erbjudande med virtuella Windows 10-instanser på Azure.

Detta paket innebär i praktiken att Microsoft hyr ut datorer med Windows 10 med en månadsvis betalningsplan. Kunderna slipper tänka på support, uppdateringar och liknande. Månadskostnaden är inte spikad idag, men kommer att bero på typ av användare, typ av desktop med mera. Till att börja med kommer Microsoft att erbjuda daas tillsammans med sina Surface-datorer, men runt hörnet väntar OEM-leverantörer som Dell och HP.

Läs också: Android äter sig in i fordonsvärlden – nytt stort avtal för Google

MMD är just nu inte riktigt färdigt, men väntas komma ut på marknaden tidigt 2019. I början kommer endast Microsoft själva att sälja paketet, men meningen är att partners och återförsäljare ska hänga på.

Idén med daas och MMD är tydlig. It-avdelningar på företag och organisationer ska överlämna all hantering som inköp, hantering och skötsel, support och uppdateringar och även avveckling, till leverantörerna. Helt enkelt leasing av hela paketet med hårdvara och all mjukvara inklusive operativsystem, kontorsapplikationer och kommunikationslösningar. Att Microsoft ger sig in i detta är bara ännu ett tecken på utvecklingen där allt mindre ägs, och allt mer hyrs.